Blink-182 retrouve Tom DeLonge et le trio s'en vient à Montréal

blink-182 sera au Centre Bell le 12 mai dans le cadre de leur tournée 2023 avec invité spécial TURNSTILE ! 💥



🎟 17 octobre à 10h



blink-182 will be at the Bell Center on May 12 as part of their 2023 tour with special guest TURNSTILE! 💥



FB EVENT : https://t.co/IUBDqJjc1D pic.twitter.com/nIAydlddW5