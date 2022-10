Le café Paquebot lance des boissons d'automne et ce n'est pas des «Pumpkin Spice Lattés»

Partager







Le décor qui se réchauffe, le retour des grosses laines, les cafés réconfortants... L'automne est bel et bien au rendez-vous!

Pour célébrer la saisons froide, le café Paquebot s’est invité dans la danse et a décidé d'offrir pas un, pas deux, pas trois...mais bien QUATRE breuvages automnaux.

En effet, l’équipe du populaire café de Montréal (et de Gaspé) a usé d’énormément de créativité afin d’offrir des boissons qui sont loin du fameux «Pumpkin Spice Latté». On comprend maintenant pourquoi il s'agit d'une adresse chouchou d'Anne-Élisabeth Bossé!

⁠Pour commencer, il y a un latté au Gâteau aux carottes qui s’est ajouté au menu saisonnier. Conçu avec un sirop à la carotte et aux épices (clou de girofle, cannelle, muscade et bien plus), de l'espresso, du lait et une poudre orangée à base d'ingrédients d'un gâteau aux carottes. Un vrai délice!

Paquebot via Instagram

Aussi, rempli d’audace, le latté Miso Vanille pique la curiosité. Celui-ci est préparé avec du lait d'avoine, de l’espresso et les baristas ajoutent un sirop miso-vanille maison: «Ça goûte un peu comme du caramel au beurre salé. C'est délicieux et réconfortant comme une p'tite laine!⁠» écrit l’équipe du Paquebot sur Instagram.

Paquebot via Instagram

Sinon, un Kombucha à la citrouille, au rooibos et aux épices s’inscrit au menu et saura plaire aux personnes qui se tiennent loin de la caféine. Parce qu'on va se le dire, est-ce vraiment l'automne si la citrouille n'est pas sur le menu? Avec des épices de pain d'épice en plus! ⁠

Finalement, un latté au curry vient compléter le menu. Il s’agit d’un classique qui fait très automne. Il s’agit d’un latte avec un sirop de curry, du gingembre et de la muscade. Il vaut l’essai!

Voici donc votre signe d’ajouter le Paquebot à l’agenda cet automne. Le Paquebot Mont-Royal est parfaitement situé pour attraper un breuvage automnal et pour partir se balader dans le Parc du Mont-Royal.

Bélanger: 2110, rue Bélanger, Montréal

Mont-Royal: 123 Avenue du Mont-Royal O, Montréal

Vieux-Montréal: 520 Boul. Saint-Laurent, Montréal

Gaspé: 123 Rue de la Reine, Gaspé

