[PHOTOS] Une nouvelle murale en hommage à Jean-Paul Riopelle visible du mont Royal

Montréal peut désormais compter sur une murale de plus pour entretenir sa réputation de musée à ciel ouvert.

L’organisme MU a en effet terminé la réalisation de sa 200e murale montréalaise et pas n’importe laquelle : une œuvre-hommage à Jean-Paul Riopelle.

L’artiste montréalais qui s’est fait un nom à l’international aurait célébré son 100e anniversaire de naissance en 2023. La Fondation Riopelle, MU, la Ville de Montréal, Tourisme Montréal et l'Arrondissement du Plateau-Mont-Royal se sont donc unis pour lui rendre hommage.

Ce n’est nul autre que l’artiste Marc Séguin qui signe cette œuvre d’envergure intitulée L'art magnétique. La murale fait plus de 835 mètres carrés et 48 mètres de hauteur ce qui la rend visible depuis plusieurs points de vue du centre-ville de Montréal, du campus de l'Université McGill et du mythique belvédère Kondiaronk, sur le mont Royal.

Les curieux qui voudront aller voir la murale de tout près pourront le faire en se rendant au 625 rue Milton.

