Christian Bégin révèle qu'il a une amoureuse secrète et explique pourquoi

Lors de son passage à La tour, mardi soir, Christian Bégin s’est confié à Gildor Roy sur les raisons pour lesquelles il ne révélera jamais l’identité de son amoureuse publiquement.

Il explique ne pas vouloir que le public se mêle de sa vie privée:

«Ça me rend profondément heureux ce que je vis en ce moment, et ça change tout dans ma vie», racontait-il d’emblée, assurant que cette demoiselle ne travaille pas dans la même industrie que lui. «Mais, on s'est entendu, mon amoureuse et moi, d'essayer de préserver ça le plus possible », ajoutait-il, le regard rempli de reconnaissance. «Jamais je vais la nommer dans une émission et elle non plus.»

«Je veux préserver ça. Je trouve que c'est nécessaire, même au niveau de toutes nos interactions, de déterminer qu'est-ce qui est privé et public parce que là, il y a une grande confusion de tout ça je trouve.»

À la blague, Cathy Gauthier, qui était l’autre invitée de Gildor Roy mardi soir, a demandé à Christian Bégin si son amoureuse était Mariana Mazza, faisant inévitablement référence au conjoint mystère de l’humoriste qui ne souhaite pas, elle non plus, dévoiler son identité publiquement.

