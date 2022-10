Greenpeace dénonce les investissements de RBC dans les énergies fossiles au match du Canadien de Montréal

Partager







Des militants environnementalistes ont dénoncé les investissements de RBC Banque Royale dans les énergies fossiles et le partenariat que la banque a conclu avec le Canadien de Montréal, alors que des milliers de partisans étaient attendus pour le premier match de la saison.

«#NOLOGO, RBC finance la crise climatique»: c'est ce qu'on pouvait lire sur la banderole déployée par une dizaine d’activistes de Greenpeace présents dans la Zone d’avant-match du Centre-Bell, devant le regard curieux d’une centaine de partisans s’y étant rassemblés pour la cérémonie d’avant-match.

Les militants environnementalistes s’indignent de l’entente entre le Canadien et RBC, qui permettra à la banque canadienne d’afficher dès ce soir son logo sur le chandail des Glorieux.

Selon Greenpeace, RBC est «la cinquième pire banque au monde en termes de financement des énergies fossiles» et viendra entacher l’image du Canadien avec ce partenariat.

Louis Couillard, agent de mobilisation à Greenpeace Canada, ne demande pas le retrait pur et simple du logo: il espère au contraire que le CH va utiliser l’entente avec RBC comme levier pour faire pression sur la banque afin qu’elle retire son financement dans les énergies fossiles.

«On a envoyé une lettre à Geoff Molson [le propriétaire du CH, NDLR] pour qu'il se joigne à nous dans notre demande», a indiqué Louis Couillard en entrevue au 24 heures.

Depuis 2016, RBC a investi 264 milliards de dollars dans des projets d’énergies fossiles, un soutien financier qui serait 250 fois supérieur au soutien accordé aux œuvres caritatives, selon une comptabilisation réalisée par Greenpeace.

«J’ai enfilé mes premiers patins à 3 ans, et reçu mon premier chandail du Canadien à 6 ans. Les Habs et le hockey ne sont pas juste un sport pour moi, mais une partie intégrante de mon identité et de ma culture, comme pour beaucoup de personnes», illustre Louis Couillard.

Réactions diverses au logo

Le logo de la banque canadienne sur le chandail du tricolore ne faisait déjà pas l’unanimité auprès des partisans. Lors de la campagne électorale, le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, avait déploré la décision de l’organisation.

«J’ai trouvé ça bien ordinaire parce que l’entreprise qu’est le Canadien de Montréal fait déjà beaucoup d’argent. Il y a déjà de la publicité partout quand on regarde le hockey», avait-il déclaré.

Ce logo semblait cependant laisser indifférents deux partisans rencontrés sur place, venus assister à cette première rencontre de la saison entre le Canadien et les Maple Leafs de Toronto.

«C’est ok. Tant qu’on a le logo du CH, moi ça me va», a indiqué Schneider au 24 heures, non loin de la bannière déployée par Greenpeace.

«Moi, ça ne me dérange pas», a renchéri son ami Olivier.

