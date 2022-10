La sortie de Dune: Part Two de Denis Villeneuve devancée

Partager







Quelques heures après le gros remaniement du calendrier de sorties de Disney, Warner Bros. dévoile que la sortie de Dune: Part Two est devancée et que le film arrivera en salle deux semaines plus tôt.

Initialement prévu le 17 novembre 2023, le film de Denis Villeneuve sortira désormais le 3 novembre 2023, date à laquelle la sortie de Blade était auparavant prévue.

La suite de Dune mettra en vedette Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Josh Brolin, Florence Pugh, Austin Butler, Christopher Walken et Javier Bardem.

Le film abordera la seconde moitié du roman de Frank Herbert et introduira de nouveaux personnages, tels que l'empereur Shaddam IV (Walken), le dirigeant qui a envoyé la famille Atréides à Dune; la princesse Irulan (Pugh), fille de l’empereur; et Feyd-Rautha (Butler), le neveu du baron (Stellan Skarsgård).

Dune: Part Two est donc attendu en salle le 3 novembre prochain.

