Une magnifique maison de campagne centenaire sur le bord de l’eau, où observer les plus beaux couchers de soleil, à vendre pour 725 000$ à Saint-Antoine-de-Richelieu

Partager







Cette magnifique maison de campagne est l’endroit idéal pour observer les beautés de la nature dans un environnement enchanteur.

DuProprio

La propriété qui se trouve face à la rivière Richelieu est un véritable havre de paix à seulement un kilomètre du centre du village de Saint-Antoine-de-Richelieu.

La propriété a été construite au début des années 1900 sur les fondations originales de la maison familiale de Georges-Étienne Cartier, un des Pères de la Confédération canadienne. Rien de moins!

DuProprio

Découvrez l'intérieur complet de cette magnifique maison dans la vidéo ci-haut!

À l’intérieur, vous trouverez un décor de type «farmhouse» composé de boiseries, de quelques antiquités finement choisies et de céramiques claires.

DuProprio

Un foyer au bois se trouve dans le coin dinette de la propriété. On s’imagine facilement cuisiner des tartes en écoutant le crépitement du feu!

DuProprio

Le salon possède également un gros foyer au bois qui ajoute beaucoup de chaleur à la pièce. On s’y sent bien instantanément.

À l’étage, on retrouve trois chambres à coucher ainsi qu’une salle de bain complètement rénovée et fidèle au style «farmhouse».

DuProprio

À l’extérieur, les futurs acheteurs pourront profiter pleinement de la nature!

DuProprio

On y retrouve un joli coin feu où faire griller quelques guimauves, une piscine hors terre et un quai magnifique où observer les plus beaux couchers de soleil de la région.

Mathieu Turbide

Peu importe la saison, cette maison vous offre un décor à couper le souffle!

Mathieu Turbide

Cette jolie propriété est à vendre sur DuProprio au coût de 725 000$.

Tous les détails ici.

Découvrez d'autres propriétés à vendre!

s