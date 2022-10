Deadpool: TJ Miller retire ses propos sur Ryan Reynolds

Partager







Ryan Reynolds a contacté TJ Miller après que ce dernier a publiquement parlé de la façon dont l'acteur de Deadpool avait été « horriblement méchant » envers lui pendant le tournage du film.

Les acteurs se sont donné la réplique dans le film Deadpool de 2016, Ryan Reynolds jouant le mercenaire titulaire et TJ Miller incarnant le barman Weasel. Ils se sont à nouveau associés pour la suite de 2018.

TJ Miller est apparu dans le podcast The Adam Carolla Show cette semaine, où il a déclaré qu'il ne travaillerait pas avec Ryan Reynolds sur un troisième film Deadpool. « Nous avons eu un moment vraiment bizarre sur Deadpool où il a dit : "Faisons une autre prise", a-t-il raconté. Et puis, dans la peau de son personnage, il était horriblement méchant avec moi. Mais envers moi personnellement. Comme si j'étais Weasel. »

Mercredi (12 octobre), il est revenu sur ses déclarations lors d'une apparition dans le Jim Norton & Sam Roberts Show. « Il m'a envoyé un courriel le lendemain et c'était un malentendu, a déclaré l'acteur et humoriste. C'était très cool de sa part de dire : "Hé, tu sais, je viens d'entendre dans l'émission que tu étais bouleversé à ce sujet." Et j'ai dit : "Tu sais, je ne le suis pas", puis on en a discuté rapidement. »

TJ Miller a expliqué qu'il voulait juste raconter une anecdote de tournage qu'il avait « trouvée bizarre » et qu'il se sentait mal que l'histoire « ait été reprise et qu'elle ait été mal interprétée ». L’acteur de Silicon Valley a conclu : « Il était vraiment cool à ce sujet et il est cool, c'est un bon gars. »

Miller se concentre principalement sur ses spectacles d’humour depuis quelques années. L’acteur a été arrêté en 2016 à Los Angeles pour avoir agressé un chauffeur Uber à la suite d’un débat politique. En 2017, des allégations d’agression sexuelle ont fait surface durant le mouvement #MeToo. En 2018, une ancienne collègue de Miller, Alice Wetterlund, de la série Silicon Valley, a accusé l’acteur d’être inapproprié et d’avoir un comportement non professionnel sur le plateau de tournage.

