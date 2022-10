Des Vtubers diffusent de la porno à l’aide de Splatoon 3 et Nintendo n'est pas content

Partager







Un groupe de Vtubers a récemment utilisé le jeu Splatoon 3 comme médium pour diffuser des vidéos pornographiques. En plus d’être de mauvais goût, Nintendo n’apprécie pas du tout l’idée.

• À lire aussi: TwitchCon: la streameuse et actrice porno Adriana Chechik se fracture le dos à l'événement [VIDÉO]

• À lire aussi: The Super Mario Bros. Movie: les fans préfèrent les doublages étrangers à celui de Chris Pratt [VIDÉOS]

Selon Automaton Media, le but derrière ce stunt idiot était tout simplement de faire une course entre les membres du groupe et d’être le dernier à se faire bannir de la plateforme YouTube.

À l'aide d'un logiciel de diffusion en direct, chaque équipe a masqué la couleur d'encre de son adversaire, comme un écran vert, et l'a remplacée par un film porno. L’équipe dont la diffusion en direct se faisait bannir en premier serait déclarée la perdante.

À la suite de l'incident, Nintendo a publié un avertissement vague sur Twitter concernant l'utilisation de ses œuvres protégées par le droit d'auteur sur des plateformes comme YouTube. La version traduite du japonais se lit comme suit: «Les utilisations qui violent l'ordre public et la morale, les actes qui trompent intentionnellement les règles du jeu, les actes qui nuisent de manière significative à la valeur du jeu ou des personnages et du monde, et les actes qui les encouragent ou profitent d’eux seront supprimés ou légalement affectés.»

Bien que cette mise à jour ne vise pas spécifiquement l'incident en question, on peut tout de même déduire que Nintendo préfère qu’on n’utilise pas ses jeux comme moyen pour diffuser du contenu pornographique au public.

Des excuses de certains membres du groupe

Certains membres du groupe de Vtubers ont présenté leurs excuses suivant la controverse autour de la diffusion.

Sofia Sapphire s'est excusée d'avoir enfreint les directives de YouTube et de Nintendo, et a annoncé qu'elle prendrait une pause d'un mois. Kudoa Tatsuki a également présenté ses excuses et a même ajouté qu'il supprimerait ses comptes pour qu’une telle chose ne se reproduise pas. Teriteri Bouzu a changé sa biographie Twitter avec ses excuses. Finalement, Kimiko Kikaze, le VTuber qui a eu l'idée de cette étrange compétition, s'est aussi excusé.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s