Mariana Mazza n'est plus en couple avec son amoureux secret

Partager







Près de six ans après le début de sa relation, Mariana Mazza a confirmé qu’elle n’était plus en couple avec son amoureux, dont elle ne veut pas révéler le nom.

• À lire aussi: Mariana Mazza a «crashé» les auditions de Star Académie... et elle ne sera sûrement pas choisie

• À lire aussi: Christian Bégin révèle qu'il a une amoureuse secrète et explique pourquoi

«Je me suis beaucoup réconciliée avec l’absence de mon père, notamment grâce à mon amoureux, nous a-t-elle confié en entrevue. On n’est plus ensemble, mais on n’a jamais été autant ensemble. En fait, on n’est plus des amoureux, mais on reste des meilleurs amis pour la vie. Notre relation est intacte comme avant.» L’humoriste vient de sortir son roman Montréal-Nord, dans lequel elle raconte entre autres que l’absence de son père a eu un impact sur toutes ses relations amoureuses.

Pour lire l'entrevue, procurez-vous le magazine Échos Vedettes, en kiosque dès maintenant ou en ligne sur Jemagazine.ca.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s