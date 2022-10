Sydney Sweeney sera la prochaine Barbarella

Partager







Sydney Sweeney suit les traces de Jane Fonda.

L’actrice va reprendre le rôle, convoité depuis plus de cinquante ans, de Barballera.

La nommée aux Emmy pour Euphoria et White Lotus a confirmé la nouvelle sur Instagram en partageant une capture d’écran de l’annonce de Deadline et une image de Barbarella, prise dans la bande dessinée française de Jean-Claude Forest. En légende, elle a simplement écrit : « Il est temps de sauver l'univers ».

Le nouveau film Barbarella serait toujours en développement et aucun scénariste ou réalisateur n'a été annoncé. Cependant, Sydney Sweeney devrait être productrice exécutive via sa société de production Fifty-Fifty Films, qu'elle a lancée en 2020.

On sait peu de choses sur le nouveau film, ni s'il s'agira d'un remake ou d'une nouvelle histoire tirée des bandes dessinées de Forest.

Dans le film de 1968 avec Jane Fonda, Barbarella part à la recherche du scientifique maléfique Durand Durand, qui a créé une arme qui pourrait détruire l'humanité, et l’arrête. Le film a reçu des critiques mitigées à sa sortie et n'a pas été un succès au box-office, mais il est devenu depuis un classique culte, dont les remakes ou les suites ont de multiples fois annoncés.

Les héritiers de Jean-Claude Forest avaient annoncé qu'ils prévoyaient de tourner un nouveau film en 2020 et que ce long métrage serait diffusé par Sony Pictures.

Sydney Sweeney, 25 ans, est en tout cas en train de bâtir une relation solide avec le studio. Elle tourne actuellement le film Marvel Madame Web aux côtés de Dakota Johnson et a récemment signé pour jouer et produire l'adaptation cinématographique de The Registration, produite aussi par le studio.

À VOIR AUSSI