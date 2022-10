Cette région secrète de l'Italie paie le billet de train des voyageurs pour encourager les visites

Partager







Ah l’Italie! Cette destination qui charme par son architecture, son excellente gastronomie et sa dolce vita a réussi à gagner le cœur de nombreux voyageurs.

Cependant, les personnes qui visitent l’Italie pour un voyage de quelques jours ont l'habitude de miser sur les grandes villes du pays, comme Rome, Milan, Venise, ou sur la côte Amalfitaine pour déposer leurs bagages.

Pourtant, entre l’Autriche et la Slovénie, au nord de l’Italie, se cache la région de Frioul-Vénétie Julienne qui déborde de charme. Entre mers et montagnes, il s’agit d’une région peu visitée par les touristes et prisée des amateurs de bons vins, de ski alpin et de randonnées pédestres.

Pas encore convaincus? Sachez que la région de Frioul-Vénétie Julienne en Italie offre l’accès à ses transports publics et à certaines attractions gratuitement.

Pour attirer les voyageurs, l’Office de tourisme de la région remboursera aux voyageurs leur billet de train en direction des villes de Trieste, Udine, Grado et Lignano Sabbiadoro et offrira l’accès gratuit à certaines attractions. En faisant la demande auprès de l’Office de Tourisme, vous pourrez aussi obtenir une carte gratuite pour le TGV valide pendant 48 heures.

Des tours guidés de sites historiques et l’exposition de Banksy au Salone deli Incanti (présentée du 25 novembre au 10 avril 2023) sont aussi admissibles à la promotion.

Cette promotion de l’Office de tourisme est en vigueur jusqu’au 31 mai 2023.

Afin d’être éligibles à cette aubaine, les voyageurs doivent absolument réserver un séjour d’au moins deux nuits dans l’un des établissements affiliés à Diplôme, Lignano Sabbiadoro, Udine et Trieste. Hôtels, Bed and Breakfasts et appartements sont inscrits sur la liste d’hébergements. Toutes les réservations doivent se faire à partir du site de l’Office de tourisme.

Aussi, les réservations doivent être effectuées à cinq jours maximum du départ en train. L’hébergement et les billets en première classe ne peuvent pas être remboursés. Les périodes du temps des Fêtes, de Pâques et des fêtes italiennes ne sont pas éligibles.

