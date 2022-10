Changements climatiques: des scientifiques veulent former les nouveaux députés

Partager







Une vingtaine d’experts du climat, de l’atténuation et de l’adaptation se proposent pour offrir une formation sur les changements climatiques aux députés provinciaux élus le 3 octobre dernier.

Comme toutes les décisions prises ont d’une manière ou d’une autre un lien avec les changements climatiques, le groupe d’experts estime que la pertinence de la formation est évidente.

«Qu’on pense aux transports, à l’éducation, à la santé ou aux infrastructures, les décisions auront un effet sur les changements climatiques ou encore ce sont des secteurs qui seront affectés par les conséquences des changements climatiques », précise Mathilde Jutras, doctorante en océanographie à l’Université McGill, autrice et cosignataire de la lettre.

Le groupe souhaite que cette formation devienne obligatoire et s’ajoute au lot de formations offertes aux élus avant le début de la session parlementaire. Elle se distinguerait d’ailleurs d’une formation facultative sur les plus récents rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) donnée en juin dernier à une trentaine de députés.

Interpellé sur Twitter, le ministre sortant de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques Benoit Charette a affirmé être ouvert à ce que l’expérience soit «renouvelée».

Pour votre information, lors de la dernière session parlementaire, une formation sur les changements climatiques fut proposée à l'ensemble des élus de l'@AssnatQc. Elle fut dispensée par @ouranos_cc et @SciChefQC. L'expérience pourrait très certainement être renouvelée. — Benoit Charette (@CharetteB) October 11, 2022

Le contexte post-électoral est le moment propice pour offrir cette formation «parce qu’il y a des personnes nouvellement élues qui siègeront à l’Assemblée nationale et qui pourraient bénéficier de ces informations», juge Mathilde Jutras.

La proposition s’inspire de l’initiative «Mandat climat biodiversité», lancée en France après les dernières élections présidentielles en avril dernier. Offerte en deux volets, la formation traiterait d’abord des causes et des conséquences des changements climatiques, puis dans un deuxième temps, des mesures d’atténuation et d’adaptation.

Mathilde Jutras indique n’avoir reçu, jusqu’à présent, aucune réponse de l’Assemblée nationale ou des quatre partis ayant fait élire des candidats.

