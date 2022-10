Combien ça coûte manger sainement en 2022?

Partager







On le sait, le prix des aliments a explosé dans la dernière année, notamment à Montréal, où la facture annuelle pour une épicerie nutritive de base a grimpé de près de 425$ par personne en moins d’un an.

Entre octobre 2021 et juillet 2022, le coût minimum d’une alimentation saine et économique pour une famille de quatre a bondi de 15%, selon le nouveau rapport du Dispensaire diététique de Montréal.

Le panier de base coûte désormais un peu moins de 13 000$ par année, soit 8,90$ par jour par personne.

Le Dispensaire diététique de Montréal évalue depuis 70 ans le prix minimum d’une épicerie équilibrée en se fiant aux recommandations en nutrition.

En tout, 68 aliments de base ont été sélectionnés en fonction de leur faible coût et de leur valeur nutritive, en tenant compte de la quantité de nourriture nécessaire pour répondre aux besoins d’une famille de quatre, soit pour un couple et deux enfants.

Aucun aliment transformé ne se trouve dans ce panier.

Le prix des céréales explose

Les produits céréaliers (+37%) et les fruits (+41%) – frais en conserve ou surgelés – ont connu la plus forte augmentation, selon l’analyse «sur le terrain» du Dispensaire diététique de Montréal, qui a visité plusieurs épiceries pour en arriver à ce constat.

Les aliments de base ont aussi subi une hausse importante: le prix des pâtes alimentaires a bondi de 116% et celui de la farine blanche, de 225%.

Parmi les sources de protéines végétales, ce sont les légumineuses qui ont le plus augmenté (+17 %). Elles demeurent néanmoins plus économiques comparativement à la viande.

Insécurité alimentaire en hausse

Sans surprise, cette variation importante du coût des aliments pèse lourd sur les ménages à faible revenu, qui sont de plus en plus à risque de souffrir d’insécurité alimentaire, rappelle le chercheur à l’Observatoire québécois des inégalités, François Fournier.

Ses recherches démontrent que le niveau d’insécurité alimentaire modérée ou grave au Québec aurait augmenté de 10% à 15% entre mars 2020 et mai 2022.

Mais le prix à la hausse des aliments ne représente «qu’une pièce du casse-tête» de se problème, admet le chercheur.

Le prix de la préparation commerciale pour nourrisson explose

Le manque de logements abordables est un autre facteur qui compromet l’accessibilité à de la nourriture saine, puisqu’il est plus facile de couper dans l’épicerie que dans le loyer.

Les familles monoparentales, les femmes enceintes en situation de vulnérabilité ou celles ayant récemment accouché sont les plus susceptibles de souffrir d’insécurité alimentaire, précise la directrice générale du Dispensaire diététique de Montréal, Julie Paquette.

«Pour elles, il est très difficile de se procurer une alimentation de base qui permet de satisfaire tous leurs besoins nutritionnels [et ceux de leurs nourrissons]», prévient-elle.

Le prix de la préparation commerciale pour nourrisson (PCN) et celui des céréales pour bébé ont en effet crû de 40% et 36%, respectivement, entre octobre 2021 et juillet 2022.