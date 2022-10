Marvel: Harrison Ford pourrait se joindre au MCU

Partager







Harrison Ford, connu pour ses rôles d’Indiana Jones et Han Solo, pourrait se joindre aux futurs films de Marvel Studios Thunderbolts et Captain America: New World Order, selon ce que rapporte le journaliste Jeff Sneider et le média /Film.

Le rôle pour lequel Ford serait envisagé est celui de Thaddeus Ross, qui était originalement interprété par William Hurt. En 2018, l'acteur américain a été diagnostiqué d’un cancer à la prostate en phase terminale, qui s’est propagé à ses os. Il est malheureusement décédé en mars dernier, en raison de complications liées à la maladie.

On a pu le voir dans le rôle de Thaddeus Ross dans The Incredible Hulk, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame et Black Widow.

En plus que le surnom de Ross soit «Thunderbolt», il ne serait pas surprenant que le personnage ait un rôle dans Thunderbolts, puisqu’il est en charge de ce groupe de super-vilains dans les comics originaux.

Toutefois, Sneider mentionne que Ford pourrait faire ses débuts dans le MCU dans Captain America: New World Order, dont la sortie est prévue un peu avant Thunderbolts en 2024.

Pour l’instant, Disney et Marvel Studios n’ont pas confirmé le statut d’Harrison Ford. Une histoire à suivre!

