Nvidia annule le lancement de la version abordable de la RTX 4080

Partager







Vendredi après-midi, Nvidia a surpris tout le monde en annulant le lancement de la version abordable de sa carte graphique GeForce RTX 4080. Ainsi, seule la RTX 4080 de 16 Go, plus chère et plus rapide, sortira le mois prochain.

• À lire aussi: Essai des Pixel 7 et Pixel 7 Pro: excellents, mais pas parfaits

• À lire aussi: Portal sort bientôt avec du ray tracing en DLC gratuit

«La RTX 4080 de 12 Go est une carte graphique fantastique, mais elle ne porte pas le bon nom. Avoir deux cartes graphiques avec la désignation 4080 peut prêter à la confusion», lit-on dans la publication officielle de Nvidia.

Avec cette raison en tête, le fabricant de cartes graphiques a décidé d'annuler le lancement de la RTX 4080 de 12 Go. Nvidia n’a pas dévoilé ce qu’il ferait avec le modèle déchu.

Les utilisateurs qui comptaient donc se procurer une RTX 4080 de 12 Go à 899 $US, le 16 novembre prochain, devront désormais débourser 300 $US de plus pour pouvoir s’offrir la version de 16 Go à 1199 $US.

Un future «4070»?

Cette décision pourrait avoir été prise faisant suite aux critiques des consommateurs et des médias suggérant que les caractéristiques de la RTX 4080 de 12 Go s'apparentaient davantage à une carte de type «4070».

En plus d’être moins performante, la RTX 4080 de 12 Go est complètement différente de la RTX 4080 de 16 Go. Selon les spécifications partagées par Tom’s Hardware, l’ancienne RTX 4080 de 12 Go utilise une matrice différente de la RTX 4080 de 16 Go.

L’identifier comme une «RTX 4070» serait donc une désignation plus honnête, selon les consommateurs. Une interrogation reste toutefois: est-ce que son prix de 899 $US restera le même, une fois rebaptisé? On rappelle qu’à son lancement en 2020, la RTX 3070 avait comme prix suggéré de 499 $US, soit 400 $ moins cher que la 4080 destituée.

Nvidia n’a pas encore annoncé ce qu’il allait faire avec la 4080 de 12 Go. Il assure toutefois que la carte de 16 Go est sur la bonne voie pour un lancement mondial le 16 novembre prochain.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s