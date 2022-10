Une nouvelle subvention dans Ahuntsic-Cartierville pour encourager le vélo d’hiver

Partager







Dans une logique de transition socioécologique, un tout nouveau programme de subvention pour encourager le vélo d’hiver et le transport actif à longueur d’année verra le jour dès cet hiver dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Une première dans la métropole.

Pas moins de 50 Ahuntsicois et Ahuntsicoises pourront bénéficier d’une aide financière d’un maximum de 200$ pour l’achat de pneus cloutés ou à crampons, ou de garde-boues. Le tout pour un grand total de 22 650 $.

En plus d’équipements d’hiver, la subvention offre aussi un accompagnement aux participants, dont des ateliers et une sortie collective, grâce notamment au partenariat avec l’atelier vélo communautaire de l’Espace des Possibles dans Ahuntsic.

«J’ai espoir que ce programme permettra à la fois la découverte du vélo d’hiver pour certains et saura pérenniser la pratique pour d’autres», affirme par voie de communiqué Julie Roy, conseillère municipale du district de Saint-Sulpice.

N’aura pas accès à la subvention qui veut

Pour être admissibles, les participants doivent habiter sur le territoire de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, preuve à l’appui, remplir le formulaire d’inscription et s’engager à participer à la rencontre de lancement et à une sortie collective. À noter qu’une seule subvention sera accordée par personne.

L’organisme Solon, qui vise à faire de la transition socioécologique dans les quartiers en se basant notamment sur l’appropriation citoyenne et territoriale, récoltera des données sur l’application du programme à savoir s’il faut améliorer le concept et étendre l’initiative à d’autres arrondissements de la métropole.

Les citoyens de l’arrondissement pourront s’inscrire dès le 17 octobre prochain en ligne au par téléphone. Les inscriptions prennent fin le 14 novembre ou dès que les 50 premières personnes admissibles se seront manifestées.

Une initiative bien accueillie

Du côté de l’organisme Vélo Québec, l’arrivée d’un tel programme est une bonne nouvelle pour les résidents d’Ahuntsic-Cartierville.

«On se réjouit de cette subvention qui encouragera davantage de citoyens à adopter le vélo quatre saisons», souligne Magali Bebronne, directrice des programmes chez Vélo Québec.

«Les arrondissements peuvent soutenir les citoyens dans l’adoption de comportements plus écoresponsables. Le vélo en fait partie, et des expériences dans d’autres pays ont prouvé que ces initiatives étaient populaires et répondaient à un besoin», ajoute-t-elle.

