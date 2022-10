Les chiens débarquent dans le métro de Montréal

Partager







Wei était impatient de prendre le métro samedi avec son chien Benji. Pour la première fois, le jeune homme de 21 ans pouvait découvrir Montréal avec son berger allemand grâce au projet pilote de la Société de transport de Montréal (STM) qui autorise les chiens dans le métro et lui permet d'économiser en ces temps d’inflation, affirme-t-il.

«C’est un bon projet pilote. [...] Quand tu vois les prix de l’essence en ce moment, c’est tellement cher, soutient-il. Je n’ai pas de voiture, alors le fait que mon chien peut être dans le métro et aller n’importe où avec moi, c’est quelque chose que j’apprécie.»

Pour souligner le début de la nouvelle règlementation qui sera à l’essai pendant neuf mois, Wei a amené son chiot d’un an faire sa première promenade dans le centre-ville.

«Si j’ai besoin d’aller [chez le] vétérinaire, que ma famille n’est pas disponible, je n’ai pas de char, au moins je peux l’emmener seul», poursuit-il.

Au final, peu de chiens

En tout, moins de cinq chiens ont été aperçus lors du passage du 24 heures dans les stations Berri-UQAM, Mont-Royal, Jean-Talon et Lionel-Groulx en début d’après-midi, samedi.

Deux agents de sécurité de la STM interrogés à la station Lionel-Groulx ont confirmé n’avoir vu que trois chiens dans le métro depuis le début de leur quart de travail. L’un d’eux s’est dit surpris de l’absence de chiens rencontrés en cette première journée permissive.

Peu de muselières

Parmi les cinq chiens rencontrés lors de notre passage dans le métro samedi, un seul portait une muselière. Le port de l’accessoire est pourtant obligatoire dès l’entrée du chien dans le métro. De nouvelles affiches indiquent clairement cette règle dans le métro.

Les agents du STM rencontrés affirment qu’ils seront «compréhensifs» pour la première journée de l'entrée en vigueur de la règlementation, mais qu'ils devront éventuellement remettre des contraventions et interdire l’accès au métro aux chiens qui ne portent pas de muselière.

À la station Lionel-Groulx, un couple qui n’était pas au courant du règlement s’est fait avertir par des agents de sécurité dès son entrée en compagnie de son shih tzu.

Des règles à respecter

Plusieurs règlementations sont en place dans le cadre du projet pilote. En plus du port de la muselière obligatoire, le chien doit être tenu par une laisse de 1,25 mètre en tout temps.

Les canidés sont uniquement autorisés du lundi au vendredi, entre 10h et 15h et après 19h ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés.

Pour le moment, seule la station Longueuil–Université-de-Sherbrooke a été exclue du projet pilote.