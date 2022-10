Uber Eats livrera maintenant du cannabis à Toronto

Partager







Les Torontois pourront se faire livrer du cannabis à domicile dès lundi en passant par Uber Eats.

Ce sera la première fois que la livraison de ce type de produits se verra offerte sur une grande plateforme de livraison tierce dans le monde.

«Nous nous associons à des chefs de file de l’industrie comme Leafly pour aider les détaillants à offrir aux Torontois des options sûres et pratiques pour acheter du cannabis légal, livré à domicile, ce qui contribuera à lutter contre le marché illégal et réduire la conduite avec les facultés affaiblies», a déclaré la directrice générale d’Uber Eats Canada, Lola Kassim.

Ce service sera offert aux personnes âgées de 19 ans et plus par trois détaillants, soit Hidden Leaf Cannabis, Minerva Cannabis et Shivaa’s Rose. Il suffira de se rendre sur l’application Uber Eats et de sélectionner l’option «cannabis». La commande sera ensuite livrée par un personnel certifié CannSell du détaillant choisi.

«Nous sommes une petite entreprise et ce partenariat est un excellent moyen pour nous d’étendre notre portée et de développer notre activité dans toute la ville. Tout comme l’expérience en magasin, notre personnel de livraison certifié CannSell comprend et respecte les réglementations locales concernant les transactions de cannabis, y compris la vérification de l’identité», ont mentionné les propriétaires de Hidden Leaf, Marissa et Dale Taylor.

