Bayonetta 3: l’ancienne voix de Bayonetta appelle au boycottage du jeu après un traitement injuste

Connue pour avoir prêté sa voix au personnage de Bayonetta, l’actrice Hellena Taylor demande aux joueurs de boycotter Bayonetta 3 affirmant qu’elle aurait reçu une offre «insultante» pour reprendre son rôle.

Dans une série de vidéos publiées sur Twitter samedi, l’actrice anglaise affirme avoir reçu une offre de contrat de 4 000 $US pour le nouveau jeu de PlatinumGames. Récemment remplacée par Jennifer Hale (Mass Effect), le studio japonais avait affirmé que la décision avait été prise en raison d'un conflit d’horaire avec Taylor. Cette dernière conteste les raisons données par PlatinumGames.

L'actrice affirme plutôt avoir écrit au directeur de PlatinumGames, Hideki Kamiya, qui lui aurait proposé ce qu'elle décrit comme une offre «immorale» pour reprendre son rôle. «La franchise Bayonetta a rapporté environ 450 millions $, et cela n'inclut pas la marchandise», selon Taylor. «En tant qu'actrice, j’ai [reçu une formation] pendant sept ans et demi au total - trois ans à la London Academy of Music and Dramatic Arts avec la coach vocale Barbara Berkery, et quatre ans et demi avec le légendaire Larry Moss à Los Angeles», ajoute-t-elle.

L’offre de 4 000$ US pour faire l’ensemble du jeu était une insulte selon elle, compte tenu de ce que sa formation professionnelle et son talent représentent, ainsi que pour tout ce qu’elle a donné à la franchise et aux fans. «Je ne voulais pas le monde, je n'en demandais pas trop. Je demandais juste un salaire décent et digne»

Appel au boycottage

«Je demande aux fans de boycotter ce jeu et de dépenser l'argent que vous auriez dépensé pour ce jeu, de le donner à une association caritative», demande Taylor dans ses vidéos, mentionnant de ne pas avoir peur de briser son accord de non-divulgation. «Je n'ai pas peur d'un accord de non-divulgation. Je ne peux même pas me permettre d'utiliser une voiture, qu'est-ce qu'ils vont faire, prendre mes vêtements? Bonne chance à eux.»

Kamiya a répondu aux allégations de Taylor. «Triste et déplorable devant cette attitude mensongère. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Au fait, MÉFIEZ-VOUS DE MES RÈGLES.»

