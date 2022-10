Daniel Radcliffe et Emma Watson saluent la mémoire de Robbie Coltrane

Partager







Daniel Radcliffe et Emma Watson se sont exprimés sur le décès de Robbie Coltrane, qui jouait Hagrid dans Harry Potter.

Après le décès de la star - qui a incarné le gentil géant dans les huit films consacrés au jeune sorcier - à l'âge de 72 ans vendredi (14 octobre), l'interprète de Harry Potter lui a rendu hommage dans une déclaration relayée par Variety.

« Robbie était l'une des personnes les plus drôles que j'ai rencontrées et il avait l'habitude de nous faire rire constamment lorsque nous étions enfants sur le plateau. J'ai des souvenirs particulièrement agréables de lui, qui nous a remonté le moral sur le Prisonnier d'Azkaban 2004, lorsque nous nous cachions tous de la pluie torrentielle pendant des heures dans la cabane de Hagrid et qu'il racontait des histoires et faisait des blagues pour garder le moral. Je me sens incroyablement chanceux d'avoir pu le rencontrer et travailler avec lui et très triste qu'il soit décédé », a déclaré Daniel Radcliffe, avant de conclure : « C'était un acteur incroyable et un homme adorable ».

Emma Watson, qui incarnait Hermione Granger dans la série de films, a également rendu hommage à Robbie Coltrane dans ses Stories Instagram.

« Robbie était comme l'oncle le plus amusant que j'ai jamais eu, mais surtout, il était profondément attentionné et compatissant envers moi en tant qu'enfant et adulte. Son talent était si immense que c'était logique qu'il joue un géant - il pouvait remplir TOUT l'espace avec son brio. Robbie, si j'ai un jour l'occasion d'être aussi gentille que tu l'as été avec moi sur un plateau de tournage, je te promets que je le ferai en ton nom et en ta mémoire », a-t-elle écrit.