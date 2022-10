Halloween: transformez vos citrouilles en Pokémon avec ces pochoirs gratuits

Partager







Pokémon a dévoilé d’adorables pochoirs pour citrouilles afin de souligner l’arrivée de Sprigatito (Poussacha), de Fuecoco (Chochodile) et de Quaxly (Coiffeton) de la région Paldea dans Pokémon Scarlet/Violet, qui sort en novembre.

Le site officiel de Pokémon offre même des astuces de décoration pour l’Halloween. Il est fortement conseillé d’ajouter des feuilles pour accompagner une citrouille découpée en Sprigatito (alias weed cat), de dessiner du feu pour Fuecoco ou même d’ajouter des petits cristaux décoratifs pour Quaxly. Je ne savais pas que l’art Halloween X Pokémon allait si loin.

Or, si ces Pokémon de départ du jeu Scarlet/Violet ne vous intéressent pas, vous avez d’autres choix. Suffit de consulter la liste complète pour télécharger le pochoir de votre Pokémon préféré et bien transformer votre citrouille cet automne. La liste ne comprend pas toutes les créatures Pokémon, mais Gengar et Mimikyu sont là, alors on va être correct.

Quelques créations des adeptes

Pokémon Scarlet/Violet est prévu exclusivement sur la Nintendo Switch et il arrivera le 18 novembre prochain.

