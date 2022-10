Un homme de 27 ans apprend qu’il est allergique à son propre sperme

Partager







Un Américain qui se plaignait d’attraper la grippe à chaque fois qu’il se masturbait a pu découvrir, en consultant un médecin, la véritable raison expliquant ses symptômes.



Comme le rapportent Gizmodo et Futura, le jeune homme en était venu (LOL) à ne pratiquer aucune activité sexuelle, que ce soit seul ou avec une autre personne, pour éviter de devoirs affronter des symptômes aussi désagréables que la toux, les éternuements et les yeux qui piquent.

Après s’être présenté à l’hôpital William Beaumont de Royal Oak au Minnesota, l’anonyme aux prises avec la condition aussi bizarre que rare a été pris en charge par l’interne Andrew Shanholtzer à qui il a raconté son histoire.



À la suite d’une épididymite (une inflammation de l'épididyme, le canal qui emmagasine et transporte les spermatozoïdes provenant des testicules) subie vers l’âge de 18 ans, il a remarqué qu’après chacune de ses éjaculations, il commençait à ressentir les mêmes symptômes que lors d’un rhume ou d’une grippe.



Et d’éjaculation en éjaculation, ceux-ci devenaient de plus en plus forts, ce qui l’a contraint à ne pas s’investir dans des relations amoureuses afin de préserver sa bonne santé.

Pourtant, ni les trois urologues, ni l’ORL, ni le spécialiste des maladies infectieuses et ni l’allergologue qu’il a consultés n’ont pu être capable de déterminer le lien véritable qui se cachait entre la manifestation des symptômes grippaux et les orgasmes du patient.



C’est finalement le docteur Shanholtzer et son équipe qui ont réussi, après des analyses sanguines, à poser le diagnostic tant attendu: l’homme souffrait du syndrome de la maladie post-orgasmique.



Les personnes qui en sont atteintes présentent, après l'éjaculation, des symptômes similaires au rhume des foins ou à une grippe comme la fatigue, les yeux qui piquent, le nez bouché ou qui coule, et même des problèmes de mémoire.

Ces symptômes peuvent apparaître après chaque ou presque chaque orgasme, généralement en quelques secondes mais parfois jusqu'à des heures plus tard, et ils peuvent durer de deux à sept jours.

La majorité des personnes qui en sont atteintes sont des hommes.



Il n’est toutefois pas clair si ce sont les spermatozoïdes ou le liquide séminal qui engendrent l’allergie.



Heureusement, l’histoire se termine bien pour notre ami allergique à son sperme: en prenant tous les jours de la fexofénadine, un antihistaminique connu et peu dispendieux, il a pu recommencer à faire ce qu’il n’avait pas pu faire depuis près de 9 ans, c’est-à-dire se masturber sans se mettre à éternuer.



Et puisque le traitement a réduit de 90 % de ses symptômes, il peut également envisager d’entreprendre une relation amoureuse.

