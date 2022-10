Véhicules électriques: voici à quoi pourrait ressembler la station-service (sans essence) du futur

Partager







Imaginez une station-service où il est possible de faire une pause-café ainsi que son épicerie, tout en faisant le plein... d’électricité. C'est ce que propose l'une des plus importantes pétrolières au monde, Shell.

• À lire aussi: La CAQ pourrait s'inspirer de la taxe orange de Québec solidaire

• À lire aussi: La transition électrique, c’est pour quand?

L'entreprise a converti l’une de ses stations d’essence de Fulham, dans le sud-ouest de Londres, en Angleterre, en une station – à l'état de prototype – 100% électrique.

La station londonienne dispose d’une dizaine de bornes de recharge ultrarapides de 175 kW, lesquelles peuvent recharger la plupart des véhicules de 0 à 80% en 10 min, soit trois fois plus vite que les chargeurs rapides de 50 kW les plus courants, avance l’entreprise.

Et ça coûte combien, y faire le plein? Recharger complètement la batterie d'un véhicule Tesla Model 3 coûterait, par exemple, 35 livres sterling (près de 55$ canadiens) et prendrait environ une demi-heure. À la maison, c’est plus long, mais moins dispendieux.

L'avenir de la mobilité?

Les réservoirs d’essence souterrains qui se trouvaient sur le site ont été retirés et les nouvelles bornes électriques ont été recouvertes d’auvents de bois sur lesquels sont installés des panneaux solaires, qui fournissent le quart de l’énergie dont la station a besoin pour fonctionner.

«Les conducteurs de véhicules électriques recherchent une expérience de recharge aussi rapide, pratique et confortable que possible, affirmait plus tôt cette année Istvan Kapitany, vice-président exécutif mondial pour la mobilité chez Shell. Ça nous donne également à tous un aperçu de l’avenir de la mobilité.»

Ed Robinson/Shell

500 000 bornes d’ici 2025

Alors que de plus en plus de véhicules électriques roulent sur les routes du monde, Shell, qui est propriétaire de 46 000 stations d’essence dans 80 pays, a décidé d'investir dans ses stations électriques. La toute première avait été inaugurée en 2020 à Xi'an, en Chine.

La station de Fulham est inspirée de celle de Tampines, un quartier résidentiel proche de l’aéroport de Singapour. L’entreprise a ajouté deux points de recharge à ses 14 pompes à essence, ainsi qu’un restaurant, un lave-auto et une de zone de repos.

Une première station de recharge électrique commerciale a également été inaugurée en 2021 à Paris. Huit chargeurs rapides y sont disponibles pour les chauffeurs de taxi et les exploitants de véhicules commerciaux.

D’ici 2025, Shell vise à exploiter plus de 500 000 points de recharge à l’échelle mondiale.

− Avec les informations de Bloomberg

À VOIR AUSSI