2 enfants tués à Laval: non, un filicide n’est pas un «drame familial»

Un homme de 46 ans a été arrêté en lien avec la mort de ses deux enfants de 11 et 13 ans, lundi soir, à Laval, un double meurtre qui a été rapporté par la police et les médias comme un «drame familial». Ce terme, qui minimise la violence du geste, ne doit plus être utilisé, selon les experts.

Lorsqu’on parle de l’assassinat d’un enfant de moins de 18 ans commis par un parent, c’est le mot «filicide» qui doit être employé.

Au même titre que le «drame conjugal», le «drame familial» a pour effet de diminuer l’acte de violence, en plus d’être trop lié aux émotions, note la directrice générale de la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes (FMHF), Manon Monastesse.

«Il faut mettre l’accent sur le fait qu’il s’agit bien d’un meurtre plutôt que sur un état émotif, désespéré. Ça positionne la problématique dans un cadre complètement inadéquat. On a l’impression que l’homme a tué sous une impulsion, qu’il y a eu un déclencheur qui a affecté son jugement, alors que ce n’est que rarement le cas», explique-t-elle.

Les homicides intrafamiliaux sont en effet des actes prémédités, pour la plupart.

Des meurtres au premier degré

Selon le Portrait des homicides familiaux de 2011 à 2020, produit par la Sécurité publique du Québec cette année, les deux tiers (65,9%) de ces crimes sont des meurtres au premier degré, donc prémédités.

«C’est important d’utiliser les bons termes, précise Mme Monastesse. Le drame familial enlève tout l’aspect de préméditation, alors que la cause première de ce genre de meurtre est bien souvent le maintien du contrôle dans un contexte de violence.»

L’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) conseille d’ailleurs, depuis 2015, de revoir la façon dont les médias traitent de la violence conjugale et des homicides intrafamiliaux.

Dans une analyse, elle souligne que la couverture médiatique d’événements tels que le double meurtre à Laval «fait ressortir le caractère soudain et inexplicable du geste, ce qui laisse croire qu'ils sont presque impossibles à prévenir».

Les dossiers du Bureau du coroner ont pourtant permis de constater que, dans la majorité des cas, le geste a été précédé de conflits qui duraient depuis des semaines ou des mois, voire depuis des années.