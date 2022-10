Des Québécois s’en donnent à coeur joie avec une publicité très mal ciblée de Booking.com pour un hôtel en Inde

Partager







Une étrange publicité Facebook a fait le bonheur de quelques Québécois, qui se sont amusés aux dépens de celle-ci.



On ne sait pas comment sont gérées les publicités Facebook pour le géant de la réservation de chambres d’hôtel Booking.com, mais il est clair que dans le cas qui nous intéresse, quelqu’un l’a échappé quelque part.

Avant d’aller plus loin, voici la publicité en question:

Capture d'écran / Facebook





«Grâce à l'annulation gratuite, restez flexible et réservez le séjour idéal en toute tranquillité», mentionne l’annonce, tout en accompagnant ce message d’une photo d’une chambre d’hôtel que l’on pourrait qualifier de «peu invitante».



Vérification faite, il s’agit d’une chambre de l’hôtel Dharohar Palace, situé à Jaipur dans le nord-ouest de l’Inde.

Sur Facebook, les internautes québécois ciblés par cette publication n’y sont pas allés de main morte avec le service de réservation.



Voici quelques-uns des commentaires les plus cinglants:

Capture d'écran / Facebook

Capture d'écran / Facebook

Capture d'écran / Facebook

Capture d'écran / Facebook

Capture d'écran / Facebook



Le plus formidable dans tout ça, c’est que la publication et tous ces commentaires sont toujours en ligne après plusieurs jours, comme si quelqu’un, quelque part, n’en avait rien à foutre de la réputation de Booking.com et de l’hôtel indien.

Mais, à la base, pourquoi?



Juste, pourquoi?

