Un éditeur de plus à Montréal: Invoke Studios

Invoke Studios est en soi un nouveau nom dans l’univers des jeux vidéo triple A à Montréal. L’entreprise développe un jeu dérivé de la légendaire franchise Dungeons & Dragons qui est l’œuvre du studio américain Wizards of the Coast (une division de Hasbro), également propriétaire d’Invoke Studios.

Outre Dungeons & Dragons – l’un des plus grands jeux de rôle au monde avec 50 millions de joueurs –, le portfolio de Wizards comprend le jeu très connu Magic: The Gathering.

Avec l’appui des grandes ressources du studio américain, Invoke Studios entend développer un important et nouveau jeu dérivé de l’univers Dungeons & Dragons basé sur le moteur Unreal5. Étant spécialisé dans les jeux fantastiques de qualité triple A, Invoke est le seul au Canada à le faire auprès des marques adulées de Wizards of The Coast.

Le nouveau studio montréalais est dirigé par le très réputé Dominic Guay qui a œuvré depuis plus de 20 ans chez Ubisoft, notamment pour les jeux Splinter Cell, Far Cry et Watch Dogs.

Doté de grands moyens techniques conférés par le studio Wizards, Invoke Studios possède enfin les moyens de ses ambitions qui donneront amplement de matière aux 80 employés, des jeunes pleins de talent.

À suivre!