Josée Boudreault reprend notre «meme» sur la fille de Tony Accurso et c’est parfait

Le passage de la fille de Tony Accurso à Tout le monde en parle nous a tous rendus un peu confus, y compris Josée Boudreault.

Personne n’a vraiment compris pourquoi Lisa Ray était sur le plateau de l’émission du dimanche, offrant au Québec une des entrevues les plus malaisantes depuis longtemps.

Une chose est certaine, c’est que tout le monde en parle» depuis.

Lundi matin, très en forme au moment d'entamer notre semaine, on s’est d’ailleurs beaucoup amusé avec cette entrevue étrange en faisant quelques memes:

C’EST QUOI LE RAPPORT AVEC JOSÉE BOUDREAULT?

On y arrive.

Vous avez été plusieurs à réagir à notre publication et on a même fait réagir des vedettes.

Ouin, Le Sac de Chips s'immisce jusqu’au top du vedettariat québécois et s’il y a une chose que le Sac aime, c’est les vedettes.

L’animatrice et conférencière Josée Boudreault a repris notre concept et ça nous a vraiment fait rire.

Dans la vidéo, on peut la voir se préparer pour une conférence à Granby et être aussi claire que la fille de Tony Accurso.

Josée, d’un naturel optimiste, a souvent documenté avec humour ses progrès depuis un AVC qui a bouleversé sa vie il y a six ans.

Bien joué, Josée, bien joué.

On avait un doute qu’on était le «meilleur média au monde», mais là on est certain.

