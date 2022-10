Les fameux déjeuners du Arthur's s'amènent au Cathcart

Partager







L’un des restaurants les plus appréciés de Montréal, le Arthur's Nosh Bar, vient d'installer un pop-up au Cathcart et ça fait le bonheur de plusieurs.

Cette populaire adresse du quartier Saint-Henri s'attire des adeptes depuis des années. La preuve: il y a toujours une longue file d'attente qui borde le devant de l'enseigne de la rue Notre-Dame.



Les amateurs du Arthur's pourront miser sur cette deuxième adresse pour y déguster les incroyables spécialités juives jusqu'au 23 décembre 2022.

En effet, tous les plats incontournables du Arthur’s Nosh seront au menu du Cathcart dans Place Ville Marie: le McArthurs, un délicieux sandwich au schnitzel de poulet, les sirniki, moelleuses pancakes au fromage cottage et, évidemment, les latke smorgasbord, des oeufs brouillés au gravlax de saumon maison, en plus de plusieurs autres classiques et de quelques nouveautés exclusives.





Depuis un bon moment, les chefs propriétaires du Arthur's, Alex Cohen et Raegan Steinberg, portaient le Cathcart dans leur cœur. Ils sont également derrière le comptoir de salades Dirty Greens et la sandwicherie italienne Patzzi.

Cette deuxième adresse du Arthur’s Nosh, en plein cœur du centre-ville, représente une très belle visibilité pour le couple, qui souhaite éventuellement conquérir d’autres villes avec le concept.





Avec ses 90 places assises, le restaurant est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 15h. Il est possible de réserver une table pour petits ou grands groupes, et l’endroit est également disponible pour des événements privés.

Arthur's Nosh Bar au Cathcart



1, Place Ville Marie, Montréal

Pour réserver, c'est ici.

Pour les réservations de groupe (10 personnes et plus): info@lecathcart.com





