Élections municipales à Montréal: que proposent les partis pour le SPVM?

Que ce soit en raison de la renaissance du mouvement Black Lives Matter à l’été 2020 ou à cause de la recrudescence de la violence par armes à feu dans les derniers mois, les projecteurs sont braqués sur les services policiers un peu partout – et Montréal ne fait pas exception. Alors que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) représente une part importante du budget de la métropole – 679,1 millions $ en 2020 –, que proposent les candidats à la mairie de Montréal pour le corps policier? On vous résume leur programme.

Projet Montréal

Photo agence QMI Joël Lemay Valérie Plante

• Le parti de la mairesse sortante Valérie Plante souhaite investir 110 millions $ de plus sur quatre ans dans le but de «continuer d’assurer la sécurité de Montréal», a-t-elle indiqué lors de la présentation de son programme. Elle souhaite ainsi lutter contre le crime organisé et le trafic d’armes, en plus d’augmenter le travail de prévention dans le milieu communautaire.

• La mairesse sortante veut doter les policiers de caméras corporelles à compter de 2022.

• Projet Montréal propose également de mettre en place des processus pour que les policiers restent au moins trois ans au même poste de quartier «afin de développer une meilleure proximité avec la communauté locale et les organismes présents sur le terrain».

• Valérie Plante compte déployer une équipe d’intervention et de médiation sociale dans tous les arrondissements de la ville. La proposition, basée sur le projet ÉMMIS (Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale), dans l’arrondissement Ville-Marie, permettrait d’offrir une réponse non répressive.

Ensemble Montréal

Joël Lemay / Agence QMI Denis Coderre

• Le parti du candidat à la mairie Denis Coderre, Ensemble Montréal, propose de faire du directeur du SPVM le directeur général adjoint de la ville.

• Le parti veut également doubler le nombre de patrouilleurs de l’Équipe de soutien aux urgences psychosociales (ÉSUP), une équipe qui intervient auprès de personnes en crise ou dont l’état mental est perturbé, et de l’Équipe mobile de référence et d’intervention en itinérance du SPVM. Cela s’ajoute à la proposition de hausser les effectifs du corps policier en général.

• L’ancien maire de Montréal promet de doter les policiers de caméras corporelles dès la première année de son mandat.

• Denis Coderre a également indiqué à de nombreuses reprises que, s’il est élu, il ne définancera pas la police et ne la désarmera pas.

La plateforme complète de sécurité publique n’était pas publique au moment d’écrire ces lignes. Les propositions présentées sont donc certaines des mesures qui ont déjà été annoncées.

Mouvement Montréal

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI Balarama Holness

• Seul parti à vouloir réduire le financement du SPVM, Mouvement Montréal, dont le candidat à la mairie est Balarama Holness, croit qu’il y a «100 millions de dollars de trop dans la police». Il compte réaffecter une partie de ces fonds vers le logement social et abordable, la santé et les services sociaux, de même que les infrastructures de loisirs et de sports.

• Mouvement Montréal propose aussi de réduire les dépenses du corps policier, notamment en abolissant des postes de cadres et en abandonnant des projets comme celui du champ de tir de 57 millions $.

• Balarama Holness compte interdire les contrôles de rue par le SPVM, l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale, la présence du corps policier dans les écoles montréalaises et la possibilité de réembaucher des agents reconnus coupables d’avoir violé de Code de déontologie policière.

• Le parti veut offrir une formation spécialisée sur la sensibilité culturelle et l’antiracisme.

• Mouvement Montréal propose aussi de mener une campagne d’information sur les crimes haineux pour favoriser le signalement des crimes haineux.

Action Montréal

Joël Lemay / Agence QMI Gilbert Thibodeau

• Tout comme Projet Montréal et Ensemble Montréal, le parti de Gilbert Thibodeau, Action Montréal, propose d’augmenter le financement du SPVM. Avant de déterminer de combien il souhaiterait le bonifier, il croit bon de faire des vérifications auprès de l’organisation pour en déterminer les besoins.

• Action Montréal souhaite également mettre en place un programme informatique permettant de récolter des données sur les secteurs sensibles et sur la criminalité afin de bien cibler les interventions des policiers. Cette base de données sera publique et permettra d’avoir un portrait de la criminalité en fonction des arrondissements et même des quartiers.

• En fonction de ces données, le parti veut augmenter les patrouilles dans les quartiers aux prises avec des problèmes de gang de rue, de trafiquants, de prostitution, de délinquance et de tensions intercommunautaires.

• Gilbert Thibodeau promet également d’augmenter la répression contre les trafiquants en tout genre et les réseaux de prostitution, notamment. Pour ce faire, il compte faire pression sur Québec pour que soient distribuées des peines plus importantes, qui correspondent à la gravité de l’acte criminel.

