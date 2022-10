Le remake de Silent Hill 2 confirmé

Partager







Ça y est, la nouvelle est confirmée: le jeu classique d’horreur Silent Hill 2 de 2001 aura un remake.

Konami a annoncé le remake lors de sa diffusion «Silent Hill Transmission» qui avait lieu mercredi après-midi. Il y a eu quelques fuites concernant le jeu durant la journée, mais il manquait beaucoup de détails. Là, on en sait pas mal plus!

Le jeu est conçu par Bloober Team, le studio polonais derrière Layers of Fear, Blair Witch, Observer et plus récemment The Medium. Ce sera une exclusivité PlayStation 5 sur console grâce à un partenariat avec Sony Interactive Entertainment, mais le titre sortira aussi sur Steam pour les joueurs sur PC. L’équipe de Bloober Team travaille étroitement avec les créateurs de la série pour être fidèle à l’original, tout en utilisant les technologies modernes pour une aventure immersive.

On a aussi eu un aperçu de Pyramid Head grâce à la bande-annonce. Ça promet.

Konami / Bloober Team

Bande-annonce Silent Hill 2

Les fans de Silent Hill ont hâte d’avoir des nouvelles de la franchise depuis plusieurs années. P.T., une bande-annonce jouable sortie en 2014, annonçait l’arrivée du jeu «Silent Hills» avant que son créateur Hideo Kojima ne quitte Konami. Cette fameuse démo fut retirée après l’annonce de l’annulation de Silent Hills, devant une foule d’admirateurs déçus.

Le remake de Silent Hill 2 n’a pas encore de date de sortie, mais peut être ajouté à la liste de souhaits sur Steam. La fiche du jeu ne semble pas être encore en ligne sur PSN pour le moment.

