Les studios québécois de jeux vidéo parmi les meilleures entreprises où il fait bon travailler

Le site GameIndustry.biz a annoncé les résultats de son enquête sur les meilleurs employeurs dans l’industrie des jeux vidéo au pays.

Ces prix sont décernés à l'issue d'une enquête approfondie auprès des employés.

Les 16 gagnants, plus une série de gagnants spéciaux ont été annoncés par GameIndustry.biz lors d'une cérémonie en ligne de 35 minutes. Le studio canadien EA a été le plus grand gagnant et a également remporté le prix de la responsabilité sociale des entreprises.

Compulsion Games

Les studios québécois aux premières loges

Parmi les meilleures grandes entreprises (200 employés et plus), les gagnants sont : Behaviour Interactive (Montréal, anciennement Megatoon à Québec), EA Motive (Montréal), Gearbox Québec et Relic Entertainment (Vancouver).

À lire : l'entrevue avec Pierre-Luc Foisy, concepteur en chef chez Gearbox Québec

Image courtoisie Gearbox Software Borderlands 3

Les meilleures entreprises de taille moyenne (50 à 200 employés) sont : Compulsion Games (Montréal), EA Full Circle (Montréal, Vancouver, Toronto, Edmonton), Frima (Québec) et Hyper Hippo (Kelowna).

Chez les petites entreprises (10 à 50 employés), les meilleurs scores sont : Affordance Studio (Montréal, Shawinigan), A Shell In The Pit, Lowbirth Games (Montréal), Manavoid (Montréal), Purple Is Royal (Montréal), Timbre Games (Vancouver), Virtuos (Montréal) et Yellow Brick Games (Québec).

Les prix sont décernés avant l'événement commercial canadien MEGAMIGS qui, avec la Guilde du jeu vidéo du Québec, sont partenaires des prix « Canada Best Places To Work ».