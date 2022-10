Pour Laurence Fishburne, Matrix Resurrections « n'était pas aussi bon » qu'il l'aurait espéré

Partager







Laurence Fishburne a avoué que Matrix Resurrections « n'était pas aussi bon » qu'il l'espérait.

L'acteur de 61 ans a joué Morpheus dans la trilogie originale Matrix mais n'a pas été invité à reprendre son rôle aux côtés de Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans le film de 2021 de Lana Wachowski. Lorsqu'on lui a demandé s'il avait regardé le film lors de l'avant-première de The School for Good and Evil, mardi soir, il a confirmé l'avoir vu.

« Ce n'était pas aussi mauvais que je le pensais. Et ce n'était pas aussi bon que je l'espérais, a-t-il déclaré à Variety. Mais j'ai trouvé que Carrie-Anne et Keanu ont bien fait leur boulot. Ouais, voilà ce que j'ai pensé. »

On lui a ensuite demandé s'il était attristé de ne pas faire partie de la renaissance de la franchise, ce à quoi il a simplement répondu : « Non, pas vraiment. »

L'acteur nommé aux Oscars a fait ses débuts dans la peau de Morpheus dans Matrix en 1999, et a repris son rôle dans Matrix Reloaded et Matrix Revolutions, tous deux sorties en 2003. Dans le quatrième film, sorti 18 ans plus tard, le personnage de Morpheus est mort depuis longtemps. Cependant, un programme numérique basé sur lui est apparu et a été interprété par Yahya Abdul-Mateen II.

Le personnage de Laurence Fishburne n'était pas le seul à avoir été recasté, celui de l'agent Smith, interprété par Hugo Weaving, a été joué par Jonathan Groff. Interrogé sur son implication dans le film en 2020, Laurence Fishburne avait déclaré : « Je n'ai pas été invité. Peut-être que cela me fera écrire une autre pièce de théâtre. Je leur souhaite bonne chance. J'espère que ce sera génial. »