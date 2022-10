Sur Twitter, Britney Spears se dévoile complètement nue, étendue sur son lit

Partager







Il ne se passe pas une semaine sans que la reine déchue de la pop se prenne en photo toute nue sur les réseaux sociaux.



Mais contrairement à son habitude, Britney Spears a plutôt choisi, mardi soir, de se présenter en costume d’Ève sur Twitter, alors qu’elle opte normalement plutôt pour Instagram.

Il faut dire que le réseau social à l’oiseau bleu est pas mal plus permissif que le Gram, en ce qui concerne la nudité.

À 20h31 très précisément, l’interprète de Baby One More Time a publié une photo d’elle-même couchée sur un lit dans son plus simple appareil.



Le message «J’ai la première d’un film cette semaine: “L'ACTE LÉGISLATIF DE MA CHATTE” !!!» accompagne l’image sur laquelle Britney se cache un mamelon avec la main droite et ses parties intimes avec la jambe gauche.

I have a premiere for a movie this week “THE LEGISLATIVE ACT OF MY PUSSY“ !!!! pic.twitter.com/WjhMoiybxO — Britney Spears 🌹🚀 (@britneyspears) October 19, 2022



Cette publication a évidemment déclenché un raz-de-marée de réactions aussi variées que le théâtre fondé par Gilles Latulippe, en 1967, sur la rue Papineau.

Et n’en déplaise à Chris Crocker, auteur d’une vidéo devenue virale en 2007, il est difficile dans ses circonstances de «sacrer patience à Britney».

Et effet, Britney cherche l’attention et elle l’obtient. La preuve: vous êtes actuellement en train de lire cette phrase.

Et il y a de bonnes chances pour que vous cliquiez sur un des liens ci-dessous.



