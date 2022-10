Dans l'univers musical de Mitsou

Partager







Avec ses soeurs Noémie et Abeille, Mitsou Gélinas vient de lancer le livre Bien-être inspiré - Trouver l’harmonie Corps Coeur Esprit.

Malgré ses activités des plus diversifiées dans la sphère médiatique, elle préserve un lien privilégié avec la musique en s’investissant auprès des artistes par le biais des Studios Dazmo.

Et Mitsou la mélomane vit à fond ses passions en famille.

Le livre Bien-être inspiré, trouver l'harmonie, corps cœur, esprit, vous l’aviez en tête depuis longtemps?

Pantoute! C'est l'éditrice Ingrid Remazeilles chez Édito qui nous a fait cette demande. On n'y aurait pas pensé nous-mêmes. Je suis habituée d’écrire seule. Noémie avait déjà écrit un livre et elle s’était promise de ne plus jamais en écrire un! (Rires..) Abeille, c’était pas dans ses buts de vie. Mais le faire ensemble comme ça, ça devenait différent.

Est-ce que tes sœurs et toi écoutez de la musique en commun?

On s’inspire toujours. On s’envoie des playlists. Dernièrement, Abeille est devenue partenaire dans un festival de musique, Anatha Fest. Elle m’a fait découvrir une artiste des Premières Nations qui s’appelle Anyma.

C'est toujours le fun de voir les histoires de famille par rapport à la musique. Mes goûts musicaux venaient souvent de mon père, qui est un fan de musique brésilienne, entre autres, et de jazz. Par la suite, moi je suis devenue fan de musique funk comme Maxwell, Lenny Kravitz, Lauryn Hill, Jamiroquai, D’Angelo...

Tu écoutes aussi de la musique avec tes filles?

En 2007, Flashing Lights de Kanye West venait de sortir. On était en voiture et on n’arrêtait pas d’écouter ça avec Stella, ma fille qui avait 7 ans à l’époque. On revient à la maison et elle s’en va vers le piano et elle fait toouum toouummm (imitant les notes de la pièce de Kanye West). Elle est allée exactement sur la note!

Un des premiers spectacles marquants qui t’a donné le goût de faire de la scène?

J’ai commencé à voir des shows très tôt dans ma vie. J’ai foxé l’école pour aller voir Big Country, Howard Jones. J’ai aussi foxé pour aller voir Cindy Lauper. Je l'ai rencontrée d'ailleurs. Elle avait trouvé mes boucles d’oreilles bien belles. Je lui avais donné une des miennes et elle l’avait portée sur scène le soir même!

Les meilleurs shows que tu as vus à vie?

C'est sûr que c'est toujours extraordinaire de voir une Beyoncé dans toute sa splendeur. Mais des fois, j’apprécie la simplicité. Un des plus beaux exemples est Gwen Stefani. Au Centre Bell, elle était dans la simplicité désarmante. C’était fantastique de voir une femme qui n’était pas dans la chorégraphie.

Sinon, on a vu Mitski cet été à Osheaga. Je l’ai découverte entre autres sur les réseaux sociaux parce qu’elle a un nom qui me ressemble. Et elle a une toune qui s’appelle Be The Cowboy.

Quand tu as commencé à enregistrer El Mundo, te souviens-tu ce que tu écoutais comme musique?

Les Rita Mitsouko ont défini une partie du début de ma carrière. J’écoutais ça au Belmont à l’époque. Il y avait Bronski Beat aussi que j’aimais énormément. J'avais demandé à Jean-Pierre Isaac, le DJ du Belmont qui était aussi réalisateur, de me faire une toune qui ferait danser comme Marcia Baila. Il m’est arrivé avec Bye bye quelques jours plus tard.

Pour ce qui est de la vidéo, on est allé chercher la vibe de How Soon Is Now? de The Smiths. Il y avait aussi énormément d’artistes françaises pop comme Lio, Elli Medeiros, qui m’influençaient. Il y avait aussi Mino (chantant) : «Assez super! S’envoyer en l’air c’est assez super!»

Tes meilleurs documentaires musicaux?

Celui sur Metallica et celui sur Justin Bieber. Pauv’ p’tit! Il pogne la grippe, pis ça va pas ben! (Rires) Celui sur Billie Eilish est vraiment bien aussi. Dernièrement, j’ai vu la série This is Pop. J’ai CA-PO-TÉ!

Tes derniers coups de cœur en musique?

Cris Derksen. C’est une violoncelliste. Je l’ai vu live à Toronto. C’est très moderne. Un peu comme du Massive Attack avec du violoncelle.

Il y a aussi une jeune artiste qui s’appelle Olivia Khoury. C’est une Montréalaise. C’est un peu comme le pendant féminin de Matt Holubowski. S’il y a un artiste que j’aime dans la vie, c’est bien lui.

Il y a aussi Naïma Frank qui travaille avec nous. C’est la sœur de Shah Frank. J’aime aussi Clay and friends.

Aussi, Tems, c’est une chanteuse qui a fait beaucoup de duos avec entre autres Wizkid, Kanye West, Brent Faiyaz... Elle a une des plus belles voix. Une voix chaleureuse.

Tes trames sonores préférées?

Avec les studios de Dazmo, on fait de la musique de films depuis 25 ans. On est en train de faire Mégantic avec Alexis Durand-Brault. On se rend pas compte au Québec à quel point on a des artistes vraiment extraordinaires. Je pense à Jean Massicotte, le compositeur qui était en nomination aux Oscars pour la musique d’Antigone. On le représente.

Aussi, Philippe Brault qui est en nomination à l’ADISQ pour la musique du film Maria Chapdelaine. C’est un des grands réalisateurs et arrangeurs de notre époque. Il a fait Pierre Lapointe, Random Recipe, Salomé Leclerc. On travaille avec Serge Pelletier en ce moment. Il est à la tête de TEKE::TEKE.

Aussi Pierre-Luc Rioux, qui travaille avec nous depuis plus de 10 ans. Il est dans le groupe Chiiild. Il a fait des guitares pour David Guetta.

Mon rôle dans les prochaines années, c’est de développer ces carrières à l'international. Et j’espère qu’on va pouvoir faire une différence.

