Ministre du Prix du Gaz et 14 autres ministères qui devraient exister

C’est aujourd’hui le grand jour où François Legault dévoile le cabinet de ses ministres!

À cette occasion, le Sac de Chips a décidé de ne pas se limiter aux Finances, à l’Éducation et à la Santé, pour plutôt se pencher sur une question de la plus haute importance.

Quels ministères devraient être créés afin de régler les vraies affaires dont se soucient les Québécois?

Voici nos 15 suggestions de nouveaux ministères:

Ministère du Prix du Gaz



Occupant un poste-clé au sein du gouvernement, le ou la ministre du Prix du Gaz aura comme tâche de faire le tour des postes de gaz pour voir si le gaz est trop cher.

Ministère d’Occupation Double

Des événements similaires à ceux qui se sont déroulés cette semaine ne seraient jamais arrivés si quelqu’un, à Québec, était en charge de ce dossier.

Ministère des pneus d’hiver et de la météo en général



Étant donné que c’est très compliqué de gérer le changement de pneus à l'automne, on aurait besoin de quelqu’un pour organiser ça. De plus, il pleut souvent et c’est plate.



Ministère des fins de semaine de 3 jours

La plupart des Québécois s’entendent pour dire qu’il n’y a pas assez de fin de semaines de 3 jours. Il devrait y en avoir au moins une aux deux semaines.

Ministère des memes

Le ou la ministre est non seulement responsable de tous les memes publiés sur Internet, il doit également les expliquer. Il mettra sur pied une ligne 1-800-MEME où nos parents pourront téléphoner pour comprendre ce qu’on publie sur le web.



Ministère des chansons de Noël

2 tâches primordiales incombent à ce ministère. 1- Décider à partir de quand on peut écouter de la musique de Noël. (Notre recommandation en tant qu’experts serait le 26 novembre, soit le lendemain de la Sainte-Catherine) Et 2- Séparer les bonnes des mauvaises chansons de Noël. (Comme par exemple, Bon baisers de Fort-de-France, c’est une bonne. Et Le temps d’une dinde, c’est une mauvaise.)

Ministère des décorations de Noël et des pneus d’été



Étant donné que le ou la ministre des chansons de Noël a un trop gros dossier à gérer, nous jumellerions le dossier des décorations à un autre ministère dont la contrepartie imposait de trop grandes respoansabilités.

Ministère de la politesse

S’il-vous-plaît, soyez gré d’être cordiaux face à la primordialité de ce nouveau ministère. Merci. PS: Enlevez vos coudes de sur la table!



Ministère des quatre-roues, des motos avec 2 roues en avant, et des autres véhicules étranges

De plus en plus présents sur nos routes, ces véhicules intrigants qui ne sont pas des Honda Civic ou des Toyota Camry mériteraient un peu d’attention à l’Assemblée nationale.

Ministère des sujets qui rendent nos parents mal à l’aise



C’est sur son bureau que se retrouveront les nombreux dossiers qui suscitent des commentaires de votre mère sous les publications Facebook de TVA Nouvelles, notamment les pronoms, le racisme systémique et Hubert Lenoir.

Ministère de la téléportation



C’est bien beau le troisième lien, mais si le Québec veut réellement entrer dans la modernité, il devrait immédiatement envisager le transport moléculaire instantané.

Ministère des gens qui prennent des appels FaceTime en public



Travaillant de concert avec le ou la ministre de la Politesse, ce membre du cabinet va consacrer toute son énergie à enrayer ce fléau qui fait en sorte qu’il est maintenant désagréable de marcher sur le trottoir ou d’être dans une allée à l’épicerie.

Ministère des Dollarama, des Tigre Géant, des Rossy et autres Korvette

Le rôle de ce ministère est de contribuer à l'essor de ces magasins qui constituent notre dernier rempart contre l’inflation, tout en s’assurant que ces derniers ne perdent jamais de vue leur odeur d’origine.

Ministère de la musique qui joue dans les cabanes à sucre

En avril dernier, on est allés à la cabane à sucre et on a entendu du Black Eyed Peas. C’est inacceptable! Ça aurait dû être le méga-mix des tounes de Grease qui joue. Les gens de tous les âges aiment ça.

Ministère des Doigts de Dame, des Croquettes, des Miami, des Pop et des autres petits gâteaux Vachon portés disparus

Des années après leur mystérieuse évaporation qui hante toujours notre mémoire collective, il serait temps de faire la lumière sur ce qui est arrivé à ces desserts adorés des Québécois.

Ministère de la Tristesse

Éric Caire serait sûrement bon.

