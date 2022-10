Voici tous les nouveaux ministres nommés par François Legault

Partager







Bernard Drainville à l'Éducation, Geneviève Guilbault aux Transports: voici tous les élus − 16 hommes et 14 femmes − qui forment le nouveau Conseil des ministres de François Legault, qui entame son deuxième mandat comme premier ministre du Québec.

Geneviève Guilbault devient ministre des Transports et de la Mobilité durable et demeure vice-première ministre. Elle était auparavant ministre de la Sécurité publique.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Christian Dubé demeure ministre de la Santé.

Photo d'archives Agence QMI, Laurent Corbeil

Sonia LeBel demeure présidente du Conseil du trésor. Elle sera aussi ministre responsable de l'Administration gouvernementale.

Photo d'archives

Bernard Drainville devient ministre de l'Éducation. Il sera aussi ministre responsable de Chaudière-Appalaches.

Photo Didier Debusschère

Kateri Champagne Jourdain, la première femme autochtone élue à l'Assemblée nationale, devient ministre de l'Emploi. Elle sera aussi ministre responsable de la région de la Côte-Nord.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Benoit Charette demeure ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en plus d’hériter des responsabilités de la Faune et des Parcs. Il sera aussi ministre responsable de la région des Laurentides.

Photo d’archives

Jean Boulet demeure ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie.

Photo d'archives

Pierre Fitzgibbon obtient le superministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Il conserve ses fonctions de ministre responsable du Développement économique régional et devient de plus ministre responsable de la Métropole.

Photo d'archives, Martin Alarie

Simon Jolin-Barrette demeure ministre de la Justice. Il garde également ses fonctions de leader parlementaire.

Photo d'archives

Jean-François Roberge devient ministre de la Langue française, ministre des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité. Il était auparavant ministre de l'Éducation.

Photo d'archives, Agence QMI

Martine Biron, qui était analyste politique à Radio-Canada, devient ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine.

Photo Didier Debusschère

Pascale Déry devient ministre de l'Enseignement supérieur.

Photo d'archives, Agence QMI

Eric Girard demeure ministre des Finances. Il a également été nommé ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise.

Photo d'archives, Simon Clark

Andrée Laforest demeure ministre des Affaires municipales. Elle sera de plus ministre responsable de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Photo d'archives

Mathieu Lacombe devient ministre de la Culture et des Communications. Il sera également ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais. Il était auparavant ministre de la Famille.

Photo d'archives

Christine Fréchette devient ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

Photo Agence QMI, Marcel Tremblay

Isabelle Charest sera ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air. Elle était auparavant chargée de la Condition féminine.

Photo d'archives, AGENCE QMI

Lionel Carmant devient ministre responsable des Services sociaux. Il était auparavant ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux.

Joël Lemay / Agence QMI

François Bonnardel devient ministre de la Sécurité publique. Il sera aussi ministre responsable de la région de l'Estrie. Il était auparavant ministre des Transports.

Photo d'archives

Caroline Proulx demeure ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc

André Lamontagne demeure ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec.

Photo d'archives, Stevens LeBlanc



Sonia Bélanger devient ministre déléguée à la Santé et aux Aînés.

TVA NOUVELLES/AGENCE QMI

Ian Lafrenière sera ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Chantal Rouleau devient ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire. Elle était ministre déléguée aux Transports.

Photo d'archives, Agence QMI

Suzanne Roy devient ministre de la Famille et ministre responsable de la région de la Montérégie.

Photo d'archives / Journal de Québec / DIDIER DEBUSSCHÈRE

France-Élaine Duranceau devient ministre responsable de l'Habitation.

MARCEL TREMBLAY/AGENCE QMI

Jonatan Julien devient ministre responsable de la Capitale-Nationale et ministre responsable des Infrastructures. Il était auparavant ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles.

Photo d'archives

Éric Caire demeure ministre de la Cybersécurité et du Numérique.

Photo Stevens LeBlanc

Maïté Blanchette-Vézina devient ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Elle sera également responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de celle de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

MARCEL TREMBLAY/AGENCE QMI

Christopher Skeete devient ministre délégué à l'Économie. Il sera également ministre de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de Laval.

MARCEL TREMBLAY/AGENCE QMI

Éric Lefebvre demeure whip en chef du gouvernement, et Mario Laframboise demeure président du caucus de la Coalition Avenir Québec.