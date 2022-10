Alexandre Barrette raconte la fois où, après avoir regardé de la porno sur son ordi, il a ouvert ce dernier dans un café bondé

Partager







À la question «Quelle est la fois où tu as été le plus gêné de ta vie?», tout le monde a comme réponse une histoire savoureuse à raconter.

Pour l’humoriste Alexandre Barrette, qui anime l’émission du midi sur les ondes du WKND FM en compagnie de Geneviève Hébert-Dumont, ce récit implique un site internet pornographique et un café bondé.

Le récipiendaire de l’Olivier «Découverte de l'année» en 2007 l’a d’ailleurs dévoilé à son émission cette semaine, et le tout est immortalisé sur TikTok.



«C’est l’équivalent de sauter en parachute en tandem, de sauter, de se retourner pis “Voyons! Mon instructeur c’est un alligator”» explique Barrette pour évoquer le sentiment qu’il a ressenti en ouvrant son portable.

Heureusement pour lui, «il n’y a pas eu de conséquences, rien».



Parions que lors de sa séance suivante de consommation de vidéos érotiques, il a dû penser à fermer la fenêtre incriminante.

