Deux jeux classiques de Mario débarquent bientôt sur Nintendo Switch Online

Bonne nouvelle pour les amateurs de choses amusantes: les deux premiers jeux de la série Mario Party débarquent sur Nintendo Switch Online.

Mario Party et Mario Party 2 arriveront sur le service Nintendo Switch Online «Ensemble additionnel» à partir du 2 novembre 2022.

Bande-annonce: Mario Party et Mario Party 2

Le premier jeu Mario Party est sorti en 1999 en Amérique du Nord et a lancé la série et ses minijeux amusants. Mario Party 2, sorti un an plus tard, apportait plusieurs améliorations importantes à la série, notamment du côté de la jouabilité et des graphismes. Mais, on est quand même très loin de Super Mario Party de 2018!

Capture d'écran YouTube

Un abonnement de Nintendo Switch Online + Ensemble additionnel est nécessaire pour accéder à la bibliothèque de jeux Nintendo 64 sur la Nintendo Switch. L’abonnement coûte 63,99$ CA, et donne accès à plusieurs autres contenus amusants pour la console.

