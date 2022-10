God of War Ragnarök pourra rouler à 120 fps

Partager







Suivant la sortie des premières impressions de God of War Ragnarök, plusieurs médias ont partagé avoir eu l’agréable surprise que la suite du jeu de Santa Monica Studio offre quatre modes graphiques, dont un qui permettra au jeu de performer à 120 fps.

Selon le média Push Start (nos cousins éloignés australiens), les quatres modes graphiques proposeront différents avantages selon les préférences du joueur:

4K à 30 fps stable ;

; 60 fps stable, qui se concentre sur la performance de la console;

qui se concentre sur la performance de la console; 4K à 40 fps;

120 fps.

Pour les deux derniers modes, il faudra connecter la console sur un port HDMI 2.1.

La plupart des médias spécialisés qui ont eu l’opportunité d’essayer le jeu et de partager leurs premières impressions du jeu sont relativement satisfaits de leurs tests.

GamesRadar+ dit que «cette suite très attendue n'a pas perdu le contact avec les coups de poing émotionnels». Tandis que Polygon aime que le gameplay de God of War revienne presqu’intacte dans Ragnarök, grâce à son exploration fluide, de ses combats toujours aussi viscéraux, de ses énigmes, des trésors cachés et plus encore.

Il faudra encore patienter quelques jours avant de prendre le contrôle de Kratos et Atreus, alors que la sortie de God of War Ragnarök est prévue le 9 novembre sur PS5 et PS4.

Bande-annonce - God of War Ragnarök

