L'équipage du Romano Fafard se réunit et évoque le retour au grand écran de Dans une galaxie près de chez vous

Partager







L’équipage du Romano Fafard a pris une pause dans sa «mmmmmmission» pour faire un arrêt au Club Soda le 20 octobre dernier.

• À lire aussi: Pin-Pon était au lancement du livre «Génération Canal Famille» et ils ont fait un TikTok plein de nostalgie

• À lire aussi: Elle crée des Converse aux couleurs de Dans une galaxie près de chez vous et on en veut

Pour souligner les 45 ans de la LNI, les comédiens de Dans une galaxie près de chez vous se sont réunis sur scène pour un match d’improvisation.

Claude Legault, Didier Lucien, Guy Jodoin, Mélanie Maynard, Stéphane Crête, Sylvie Moreau et Réal Bossé sont tous montés sur scène afin d’affronter Pier-Luc Funk et sa bande, lui-même grand fan de Dans une galaxie près de chez vous.

À la fin du match, Claude Legault a une fois de plus évoqué le retour au grand écran de l’équipage du Romano Fafard.

Capture d'écran Instagram @lni_officiel

«On le sait, c’est long et c’est laborieux. Nous aussi on a hâte de le faire, sinon on va tous être rendus dans un CHSLD!», lance l’interprète de Fabien.

Capture d'écran Instagram @lni_officiel

«Ne vous inquiétez pas, ça va se faire. Je ne peux pas faire de promesse épaisse [pour quand ça va se faire], mais on va le faire», conclut-il.

Les fans de Dans une galaxie près de chez vous attendent avec impatience le retour des 7 «tatas» qui s’envolent vers les confins de l’univers.

Mélanie Maynard a d'ailleurs confirmé que le troisième film est bien en chantier sur sa page Instagram.

On est encore loin du 28 octobre 2034, mais on se rapproche d’une nouvelle aventure du Capitaine Charles Patenaude et l’équipage du Romano Fafard.

Peut-être mettront-ils la main de l’homme là où il n’a jamais mis le pied?

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s