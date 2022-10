Pas de condo pour les gagnants d'Occupation double: Finstar largue la téléréalité

Partager







L’hémorragie ne semble pas vouloir s’arrêter à OD Martinique. Un dixième commanditaire, et non le moindre, vient d’annoncer qu’il se dissocie de la téléréalité produite par Productions J: Finstar, qui remettait les clés d’un de ses condos au couple gagnant de l’actuelle saison vient en effet de claquer la porte vendredi.

Finstar s’ajoute ainsi à Shop Santé, Oraki, Polysleep, Lambert, Twenty Compass, That'so, Nail Création, Couche-Tard et Guru, qui ont tous laissé tomber la téléréalité depuis le début de la semaine, en raison de l’intimidation manifestée par certains candidats. Des actions ont été prises par la productrice Julie Snyder, mais il semble que ce soit trop peu trop tard.

«C’est Finstar, nous sommes fiers de notre travail. Tout ce qui est fait mérite d’être bien fait. Nous cultivons l’excellence et le bonheur dans nos actions au quotidien, tant dans nos projets que dans nos relations d’affaires avec nos partenaires. Nous condamnons toutes formes d’intimidation, quelle qu’elle soit. Les événements des derniers jours nous obligent à prendre action. C’est avec courage et conviction et par intégrité avec nos valeurs que nous avons pris la décision de [nous] dissocier complètement d’Occupation double, et ce, dès maintenant», a écrit l’entreprise de Terrebonne, sur ses réseaux sociaux.

Au moment d’écrire ces lignes, l’Agence QMI n’avait pas encore pu parler à la direction de Finstar pour connaître ses intentions relativement au condo que l’entreprise doit offrir aux gagnants d’OD Martinique. Celui-ci compte trois chambres et est situé à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides.