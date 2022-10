Pour éviter d’avoir des «man boobs», Dwyane Johnson a déjà subi une réduction mammaire

Partager







L’ancien champion de lutte devenu vedette interplanétaire de cinéma est passé sous le bistouri pour corriger ce qu’il considérait comme un défaut.



C’est en effet ce qu’avance le docteur Youn, un chirurgien plastique suivi par plus de 8 millions de personnes sur TikTok.

Dans une vidéo publiée il y a quelque temps, celui qui opère (littéralement) à Detroit a expliqué que celui qui s’est fait connaître sous le nom de The Rock a souffert de gynécomastie tout au long de son passage dans l’organisation de lutte professionnelle WWE.

La gynécomastie est une hypertrophie du tissu glandulaire mammaire chez l'homme. Autrement dit, c’est ce qu’on appelle des «man boobs» dans la langue d’Hulk Hogan.

C’est en 2005 que Johnson aurait décidé de passer à l’acte et sous le bistouri.

Selon une entrevue accordée au chirurgien plastique Paul M. Parker en 2012, l’interprète de Black Adam était bien déterminé à venir à bout de ses seins de monsieur.

«C'était une question d'esthétique. Je suis entré et j'ai montré au médecin, et il a dit: "Êtes-vous fou?" Je me promenais tout le temps en bédaine, alors je l'ai fait», expliquait alors Dwayne Johnson.



Selon le docteur Parker, la gynécomastie est très commune et affecte 35% des hommes.

Le docteur Youn va plus loin en disant que ce sont même 70% des garçons adolescents qui en souffrent.

Heureusement, dans 90% des cas, cela se résorbe sans intervention chirurgicale.

Dans le cas de The Rock, c’est toutefois par une liposuccion que les tissus glandulaires en excès ont pu être retirés.

