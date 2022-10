Des Suédois font une compétition de pelouse laide pour inciter les gens à économiser l'eau

Partager







Des résidents de la plus grande île de Suède étaient en compétition cet été pour déterminer lequel d’entre eux avaient la pelouse la plus laide.

• À lire aussi: Arroser ses plantes avec de l’alcool les sauverait de la sécheresse

Le concours est une initiative de la municipalité de Gotland pour promouvoir la préservation de l’eau. Après que l’île, située au milieu de la mer Baltique, a reçu un nombre record de visiteurs et de résidents cet été, ses politiciens ont réalisé qu’il était nécessaire d’effectuer des changements drastiques pour économiser ses ressources en eau, d’après The Guardian.

Selon un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de 2022, la disponibilité en eau devrait baisser de 13,3% à Gotland entre 2021 et 2050. D’ici 2045, la demande en eau devrait avoir augmenté de 40%.

• À lire aussi: Ramasser les feuilles mortes est nuisible et pratiquement inutile

Le concours a été créé après une série d’interdictions d’irrigation, ce qui veut dire que les résidents n’avaient pas le droit d’arroser leur pelouse.

«Vous trouverez peut-être ça étrange que nous voulions rendre hommage à des pelouses laides, mais nous avons le challenge de ne pas être autorisés à arroser nos pelouses», a déclaré le directeur marketing de Region Gotland, Mimmi Gibson.

M. Gibson a ajouté que le concours de la plus laide pelouse rappellerait aux résidents de ne pas gaspiller l’eau et de discuter des solutions envisageables pour adapter leur jardin aux conditions actuelles et au changement climatique.

Cette vidéo pourrait vous intéresser :