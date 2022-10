eBay retire des costumes d'Halloween de du tueur en série Jeffrey Dahmer

Partager







Le site de vente en ligne eBay a décidé de retirer des costumes d’Halloween qui représentaient le tueur en série américain Jeffrey Dahmer, qui a connu un regain de popularité depuis la sortie de la série de Netflix Monster: The Jeffrey Dahmer Story.

• À lire aussi: Des fans finis de true crime nous partagent leurs coups de coeur

Toute annonce qui décrit un costume du meurtrier est interdite sur la plateforme à quelques jours d’Halloween en vertu de la politique du site en matière de violence et de criminalité violente, a indiqué un porte-parole d’eBay à CNN.

Selon la politique d’eBay, «les annonces qui encouragent ou glorifient la violence ou les actes violents, ou qui sont associées à des personnes connues pour avoir commis des actes violents, ne sont pas autorisées».

• À lire aussi: Pourquoi les femmes aiment plus le true crime que les hommes

Comme ce sont des utilisateurs qui partagent des annonces, elles peuvent se retrouver en ligne pendant un certain temps avant d'être retirées. Dimanche avant-midi, on pouvait par exemple retrouver deux paires de lunettes similaires à celles que portait le tueur en effectuant une recherche avec les mots-clés «Jeffrey Dahmer costume». Les deux annonces étaient toutefois récentes, et aucune autre n'apparaissait en ligne.

Capture d'écran eBay

Cette restriction n’est pas une décision récente, mais l’arrivée de la série a multiplié les recherches de costume représentant le tueur.

La série a d’ailleurs totalisé plus de 196 millions d’heures de visionnage lors de la première semaine après sa sortie.

Rappelons que Dahmer a assassiné et démembré 17 hommes dans le Wisconsin entre 1978 et 1991. Il avait été condamné à la prison à vie en 1992 et battu à mort deux ans plus tard par un codétenu.

Une vidéo qui pourrait vous intéresser :