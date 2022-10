Foule monstre pour une tiktokeuse au A&W: que s’est-il vraiment passé?

Partager







Un meetup organisé dans un A&W de Montréal par la chanteuse et tiktokeuse française Élodie Costa a pris un tournant inattendu. Selon des images qui circulent sur TikTok, plusieurs centaines de personnes ont pris d'assaut l'avenue du Mont-Royal pour aller à la rencontre de la star. Que s’est-il réellement passé? On fait le point.

Élodie Costa, qui a participé à la version française de La Voix, avait lancé une invitation sur les réseaux sociaux pour convier ses abonnés à venir la rencontrer dans un fast food du Plateau-Mont-Royal. Alors qu'elle attendait une vingtaine de fans, ce sont plutôt des centaines de personnes qui se sont présentées, soit beaucoup plus que la capacité d'accueil du petit restaurant.

L’événement aura finalement été annulé après une quinzaine de minutes par les organisateurs pour assurer la sécurité. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent qu’une foule entourait alors le restaurant et débordait jusque dans la rue.

Le tiktokeur «Florian au Canada», qui accompagne Mme Costa dans son périple canadien, a accepté pour la première fois dimanche de revenir sur cet événement dans les médias, à l'occasion d'une entrevue avec le 24 heures.

L’influenceur d’origine française - qui a fait sa renommée sur les réseaux sociaux en créant du contenu qui fait découvrir le Québec aux Français, avec une capsule particulièrement populaire sur les bus jaunes - admet d’emblée qu’il ne s’attendait pas à ce que sa présence et celle de Mme Costa créent un tel engouement.

«On a été un petit peu pris de court par l’ampleur de l’événement. C’est pour ça que conjointement avec les propriétaires du restaurant, pour maintenir la sécurité et protéger tout le monde, on a décidé de mettre un terme à l’événement», explique-t-il.

Des fans déçus

À la suite de l’annulation de l’événement, certains jeunes déçus de ne pas avoir pu rencontrer Mme Costa scandaient «renceuse», un terme populaire en France qui désigne quelqu’un qui annule ses engagements à la dernière minute. Florian dit comprendre la déception des gens qui s’étaient déplacés.

«Il y a certaines personnes qui nous ont dit qu’elles avaient fait plusieurs heures de route pour venir à l’événement. Il y en a qui venaient de Québec, d’autres qui venaient de Laval qui nous rejoignaient sur l’île de Montréal. Donc, on comprend la déception et on s’en excuse. C’est vrai que ce n’est pas simple [d’annuler] quand on sait qu’il y a le public qui veut nous rencontrer, mais il y avait vraiment une volonté par cette décision de couper le plus vite possible l’événement pour éviter tout débordement, ce qu’on a réussi à faire d’ailleurs», explique-t-il.

La police ne déplore aucun incident

Des vidéos diffusées en ligne montraient la présence de gyrophares de police, ce qui a poussé certains internautes à spéculer sur la tournure des événements. Une porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a toutefois confirmé au 24 heures qu'aucun incident n'avait été rapporté.

«Il n'y a eu aucune intervention policière, aucune arrestation [...]. C'était juste une présence policière pour s'assurer de la sécurité des gens et que tout se passe dans l'ordre, [...] comme pour toute manifestation», explique Caroline Chèvrefils, du SPVM.

Ce n’est qu’un au revoir

Malgré la tournure des événements, Mme Costa souhaite pouvoir participer à d’autres événements au Québec dans l’avenir, assure Florian. Pour sa part, il espère convaincre d’autres personnalités françaises de venir découvrir la Belle Province à ses côtés.

«Je souhaite multiplier les collaborations avec des influenceurs français qui viendraient visiter la province pour faire découvrir à une large audience pourquoi je suis tombé amoureux de la province québécoise», explique-t-il.

Il reconnaît toutefois qu’il devra revoir la formule de ces événements futurs, notamment en prévoyant un espace beaucoup plus grand.

«C’est une idée qu’on n’abandonnera pas, on changera la façon de procéder. On l’adaptera finalement à tout l’engouement que ça a eu», conclut-il.

Qui est Élodie Costa?

Âgée de 41 ans, la chanteuse de Nice s’est fait connaître en participant aux auditions à l’aveugle de la version française de la populaire émission La Voix. Elle a connu par la suite un grand succès sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme TikTok.

Atteinte de nanisme, elle confiait au média français 20 Minutes, plus tôt cette année, qu’elle avait transformé sa différence en une force pour «faire passer des messages d’espoir».

