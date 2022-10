Math Duff raconte l’agression troublante qu’il a subie dans un bar

Partager







Dimanche, l’humoriste Mathieu Dufour a publié le troublant récit d’une agression qu’il a subie la veille dans un bar.

C’est dans une série de stories d'Instagram que Math Duff s’est confié.

«Je viens pour la première fois de ma vie de me faire manquer de respect pendant que je prenais une photo avec quelqu’un qui me le demandait. Si je mesure 6 pieds 4, que je suis un gars et que je me suis senti fucking vulnérable et mal à l’aise, je peux pas croire à quel point ça peut être pire pour d’autres. Gérez-vous calice.»

Dans une autre story, l’humoriste a donné des précisions sur la nature de l'acte qu’il a subi.

«En prenant une photo à la fin de la soirée, y’a un gars qui était dans le bar qui s’est permis de prendre sa main pis de me pogner le pénis violemment.»

«Juste d’écrire ça ça me décrisse. Je ne peux pas croire que ça arrive on dirait?!»

Il a ensuite mentionné qu'il s'était fait dire que ce n’était pas la première fois que cet homme avait un comportement semblable.

SI VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE

Info-aide violence sexuelle: 1 888 933-9007

