Occupation Double: l'ex-candidat Charles Montigny a des hypothèses sur la responsabilité de la production

Un ex-candidat d'Occupation Double croit que la production pourrait avoir une part de responsabilité dans la saga d'intimidation de l'édition de cette année, notamment en encourageant les candidats à tenir des propos choquants. Il se base sur sa propre expérience pour avancer ces hypothèses.

Charles Montigny a participé à OD Chez Nous en 2020, où il s'est fait connaître comme étant le «leader» du groupe, entre autres parce qu'il répétait constamment en entrevue dans le confessionnal qu'il était un leader.

Or, c'est la production qui le poussait à parler constamment de ce sujet, a-t-il avancé lors d'une entrevue à QUB radio avec Richard Martineau.

«Moi, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est d'avoir du feedback positif sur mes comportements parfois peut-être gênants et déplacés. En entrevue, on m'encourageait volontairement à répéter que j'étais un leader dans les maisons. Dans les confessionnaux, c'est là que ça se monte les histoires. Les rechercistes, les idéateurs et même l'animateur du show te mettent des choses dans la tête et le font avec un grand sourire dans la face», raconte Charles Montigny.

Sans nier l'aspect déplacé des gestes qui ont été posés cette année par certains candidats d'Occupation Double Martinique, Charles Montigny croit que la production est hypocrite de les dénoncer. «Je serais prêt à mettre ma main au feu que les comportements que la production expose maintenant comme étant toxiques ont été encouragés dans les confessionnaux», dit-il.

Il ajoute que le fait que les participants soient coupés de la réalité durant l'expérience affecte leurs interactions.

«T'es coupé de tout contact, de tout feedback objectif et bien intentionné. La production, le feedback qu'ils te donnent, ils t'encouragent à continuer à dire de la marde pour donner un show», dit-il, soulignant qu'au contraire, dans la vie de tous les jours, on reçoit constamment une rétroaction verbale ou non verbale des gens qui nous entourent qui nous permettent de nous ajuster.

Rappelons que trois candidats ont été expulsés de l'édition d'Occupation Double cette année.

Pour écouter l'entrevue complète sur QUB radio, incluant les séquelles de sa participation à OD :

