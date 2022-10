4 moments marquants dans la carrière de Carey Price

Partager







Tout porte à croire que la carrière de Carey Price tire à sa fin. Même s’il n’a toujours pas annoncé officiellement sa retraite, il a admis lundi qu’il faudrait un «miracle» pour le voir rejouer un match dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Retour sur la carrière du gardien de but le plus victorieux de l’histoire du Canadien de Montréal.

La médaille d’or olympique du Canada en 2014

À partir des Jeux olympiques de Sotchi, il ne faisait plus aucun doute: Carey Price fait partie des meilleurs gardiens de but au monde.

Aux côtés de coéquipiers pas piqués des vers tels que Sidney Crosby, Shea Weber et John Tavares, le célèbre numéro 31 du Tricolore a livré une performance remarquable tout au long du tournoi olympique.

En cinq rencontres, il a accordé seulement trois buts, en plus de réaliser un blanchissage lors de la demi-finale et de la finale de l’épreuve de hockey masculin. Price avait même été nommé meilleur gardien du tournoi.

Agence QMI Blessé au bas du corps, Carey Price n'a pas participé au match contre les Red Wings. Le gardien du Canadien a tout de même été présenté à la foule avec sa médaille d'or décrochée à Sotchi.

La défaite en finale de l’Est contre les Rangers en 2014

Grosse année pour Carey Price en 2014. Après avoir gagné la médaille d’or à Sotchi, le gardien a mené son équipe jusqu’en finale de l’Est. Le Tricolore s’était incliné face aux puissants Rangers de New York (et l’actuel entraîneur-chef du CH, Martin St-Louis) en six matchs.

Ce qu’on se souvient de cette série, c’est toutefois l’attaquant Chris Kreider qui fonce et tombe directement sur Carey Price. Blessé au genou, le gardien avait manqué le reste de la série. Avant sa blessure, Price était au sommet de sa forme et aurait bien pu mener son équipe jusqu’à la coupe Stanley.

USA Today Sports

La consécration: quatre trophées en 2015

En 2015, au terme de la saison de la LNH, Carey Price est devenu le premier gardien de l’histoire à remporter quatre honneurs individuels le trophée Hart (joueur le plus utile à son équipe), le trophée Vézina (meilleur gardien), le trophée Ted Lindsay (meilleur joueur selon ses pairs) et le trophée William-Jennings (gardien avec le moins de buts accordés).

Il était le premier joueur à mettre la main en même temps sur les trophées Hart et Vézina depuis l’ex-gardien du CH José Théodore, en 2002.

Price venait de terminer une saison phénoménale avec 44 victoires dans l’uniforme du Canadien, un record. Il avait également conservé une moyenne de buts alloués par match de 1,96.

Photo AFP Lors de la soirée de remise des prix de la LNH en juin dernier, Carey Price avait volé le show en raflant quatre trophées.

La défaite en finale de la Coupe Stanley en 2021

Au printemps 2021, après avoir manqué la moitié de la saison en raison d’une blessure (et alors que personne ne s’y attendait), Carey Price, alors âgé de 33 ans, est parvenu à mener son club jusqu’en finale de la Coupe Stanley, une première depuis 1993.

Le CH avait réussi à éliminer les Maple Leafs de Toronto en sept matchs, les Jets de Winnipeg en quatre matchs et les Golden Knights de Las Vegas en six matchs, avant de s’incliner face aux Lightning de Tampa Bay en cinq parties.

Cette défaite est d’autant plus crève-cœur pour Carey Price, qui a été à l’écart presque toute la saison d’après à cause d’une blessure. Il pourrait d’ailleurs avoir disputé son dernier match dans l’uniforme du Canadien.

«J’ai toujours été optimiste. Je n’abandonne pas. D’ailleurs, je caresse toujours le rêve de gagner une coupe Stanley, peu importe la position dans laquelle je serai», a-t-il mentionné en conférence de presse lundi, laissant entrevoir un possible intérêt pour le coaching.

Si sa carrière prenait fin demain, Carey Price serait le 21e gardien avec le plus de victoire dans l’histoire de la LNH.

Photo AFP Carey Price et Andrei Vasilevskiy se félicitant au terme de la finale de la Coupe Stanley l’été dernier.

