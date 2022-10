6 choses à savoir sur le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, le cauchemar des automobilistes montréalais

Partager







Automobilistes, armez-vous de patience: à compter du 31 octobre, trois voies sur six seront fermées dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, et ce, au moins jusqu'en 2025. Question de vous occuper lorsque vous serez coincé dans un bouchon de circulation dans le tunnel, on vous a déniché quelques informations sur cet important axe routier du grand Montréal.

Pourquoi parle-t-on d'un «pont-tunnel»?

C'est parce que l'artère comporte deux parties:

La portion «pont», entre Boucherville et l’île Charron.

La portion «tunnel», qui commence à l’île Charron et qui plonge sous le lit du fleuve Saint-Laurent pour ressortir à l’ouest de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, dans le quartier Longue-Pointe.

PHOTO COURTOISIE / MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC

Fait intéressant: le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine est passé à deux doigts d’être un pont suspendu. L'option d'en faire un tunnel l’a finalement emporté pour des raisons de coûts, selon les archives de la Ville de Montréal.

C’est qui, au juste, Louis-Hippolyte La Fontaine?

Mettons tout de suite quelque chose au clair: ce n'est pas Louis-Polite La Fontaine, mais bien Louis-Hippolyte La Fontaine.

Avant d'être un pont-tunnel, Louis-Hippolyte La Fontaine a été un homme politique et juge canadien-français, à l’époque du Bas-Canada. Il a été le troisième premier ministre du Canada-Est, de 1842 à 1843, puis de 1848 à 1851.

PHOTO Archives de la Ville de Montréal Louis-Hippolyte La Fontaine

Le pont-tunnel a été nommé en son honneur parce que Louis-Hippolyte La Fontaine était originaire de Boucherville.

Il ne serait sans doute pas trop content d'apprendre que son nom fait autant enrager les automobilistes près de deux siècles plus tard...

Le village de Longue-Pointe rasé

C'est en 1962 que le premier ministre du Québec de l’époque, Jean Lesage, a décidé de construire un pont-tunnel entre Montréal et Boucherville. L'axe routier a été inauguré le 11 mars 1967.

PHOTO Archives de la Ville de Montréal Vue aérienne du vieux village de Longue-Pointe avant sa démolition, en 1964

Pour réaliser ce gigantesque chantier, le petit village de Longue-Pointe a été rasé.

Au total, ce sont 300 familles qui ont été expropriées. Des maisons datant de l’époque du Régime français ont également été détruites, tout comme l'église Saint-François-d’Assise.

Quatre tracés proposés

Avant sa construction, quatre tracés ont été étudiés.

Le premier tracé élaboré passait par le boulevard Pie-IX et aurait nécessité d’importantes expropriations et démolitions, en plus de menacer le parc Maisonneuve.

Le deuxième tracé débouchait sur l’avenue Broadway, à Montréal-Est. La présence des raffineries de pétrole a notamment contribué à faire en sorte que ce tracé n'a pas été choisi.

PHOTO Archives de la Ville de Montréal

Le troisième tracé, lui, débouchait sur la 81e Avenue, à Pointe-aux-Trembles. Ce projet était le moins cher et il aurait exigé peu d’expropriations sur l'île. Sur la Rive-Sud, il arrivait toutefois trop loin des grands axes routiers, et c'est notamment pour cette raison que ce tracé a été laissé de côté.

Faire déboucher le tunnel du côté de Longue-Pointe, dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, était donc la meilleure option aux yeux du gouvernement pour soulager la circulation sur le pont Jacques-Cartier.

Un making of existe!

Si vous êtes passionné de ponts et de tunnels, une vidéo réalisée par l’ancien ministère de la Voirie du Québec et l’Office du film du Québec retrace la construction du pont-tunnel.

La vidéo explique le projet en long et en large. La construction du pont-tunnel a coûté quelque 75 millions de dollars (l'équivalent de 625 millions de dollars en 2022) et a duré quatre ans, de 1963 à 1967.

Plus long pont-tunnel au pays

Les quelque 120 000 automobilistes qui roulent chaque jour sur cet axe routier l'ignorent peut-être − ils étaient 39 000 à son inauguration −, mais ils empruntent le plus long pont-tunnel de béton au Canada.

Il s'étend sur près de deux kilomètres: le tunnel a une longueur de 1,5 km auquel s’ajoute le pont de 457 mètres.

